"Україна воює з братами": президент Колумбії зробив скандальну заяву, Київ відреагував

У МЗС України висловили сподівання, що колумбійський народ правильно розуміє факти та не підтримує подібні образи з боку президента Колумбії.

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Президент Колумбії зробив скандальну заяву, Київ відреагував/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

Президент Колумбії заявив, нібито "Україна воює з братами"

В МЗС України відповіли на скандальну заяву політика

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що українці воюють нібито "зі своїми слов'янськими братами". У Міністерстві закордонних справ України відреагували на таку заяву, розкритикувавши її.

Колумбійський президент опублікував у соцмережі Х допис, у якому звинуватив українського президента Володимира Зеленського в тому, що він начебто дозволив маніпулювати собою європейцям, "які не знають, куди вони йдуть, чи то до Гітлера, чи то в нікуди".

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"Вони воюють зі своїми слов'янськими братами і в підсумку віддають Україну американцям. Дурість", – зазначається в заяві Петро.

На такі висловлювання президента Колумбії відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Георгій Тихий опублікував у соцмережі Х повідомлення, у якому розкритикував заяву колумбійського політика і зазначив, що сподівається, що колумбійський народ правильно розуміє факти та не підтримує подібні образи з боку Петро.

"Справжня дурість – називати українців "братами" росіян. Симон Болівар не вважав "дурістю" підіймати креолів на боротьбу з їхніми колонізаторами. Український полковник Михайло Скібіцький, також відомий як Мігель Рола, права рука Болівара і герой битви під Аякучо, не вважав, що маніпулює Боліваром або креолами Америки. Як і сотні інших європейських героїв тієї війни", – зазначається у повідомленні Тихого.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, річка Оскіл переходить у тил до окупантів – на Харківщині РФ готує новий прорив. Ворог постійно атакує і проводить штурмові дії на Куп'янському напрямку.

У DeepState повідомили, що окупанти просунулися біля двох сіл на Донеччині. Повідомляється, що противник продовжує окуповувати території в Донецькій області. Ворог просунувся біля Бурлацького та в Андріївці.

Нагадаємо, КНДР надіслала тисячі своїх додаткових військових до РФ. Перекидання північнокорейських військ здійснювалося російськими вантажними суднами і військовими літаками.

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