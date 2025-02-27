"Україна воює з братами": президент Колумбії зробив скандальну заяву, Київ відреагував

Коротко:
- Президент Колумбії заявив, нібито "Україна воює з братами"
- В МЗС України відповіли на скандальну заяву політика
Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що українці воюють нібито "зі своїми слов'янськими братами". У Міністерстві закордонних справ України відреагували на таку заяву, розкритикувавши її.
Колумбійський президент опублікував у соцмережі Х допис, у якому звинуватив українського президента Володимира Зеленського в тому, що він начебто дозволив маніпулювати собою європейцям, "які не знають, куди вони йдуть, чи то до Гітлера, чи то в нікуди".
"Вони воюють зі своїми слов'янськими братами і в підсумку віддають Україну американцям. Дурість", – зазначається в заяві Петро.
На такі висловлювання президента Колумбії відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Георгій Тихий опублікував у соцмережі Х повідомлення, у якому розкритикував заяву колумбійського політика і зазначив, що сподівається, що колумбійський народ правильно розуміє факти та не підтримує подібні образи з боку Петро.
"Справжня дурість – називати українців "братами" росіян. Симон Болівар не вважав "дурістю" підіймати креолів на боротьбу з їхніми колонізаторами. Український полковник Михайло Скібіцький, також відомий як Мігель Рола, права рука Болівара і герой битви під Аякучо, не вважав, що маніпулює Боліваром або креолами Америки. Як і сотні інших європейських героїв тієї війни", – зазначається у повідомленні Тихого.
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Хто такий Георгій Тихий?
Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.
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