Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Є логічне пояснення": у Зеленського назвали ціль проросійських заяв Трампа

Юрій Берендій
27 лютого 2025, 19:52
277
Дональд Трамп керується лише власними прагматичними інтересами для ослаблення позицій Росії, зазначив Подоляк.
'Є логічне пояснення': у Зеленського назвали ціль проросійських заяв Трампа
У Зеленського назвали ціль проросійських заяв Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Подоляк:

  • Трамп буде змушений тиснути на Росію
  • Президент США керується прагматичними цілями

Дональд Трамп своїми різкими заявами щодо Росії та можливого завершення війни в Україні створює враження, що здатен домовитися з Владіміром Путіним. Однак його нібито проросійські висловлювання мають прагматичне підґрунтя. Як зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу, Путін зі свого боку використовує лестощі щодо Трампа, щоб налагодити перемовини із США в Ер-Ріяді та Стамбулі.

На думку Подоляка, відносини між Вашингтоном і Москвою згодом зайдуть у глухий кут, після чого Кремль почне відкрито ображати США та відмовлятися від будь-яких компромісів.

відео дня

Водночас тривале перебування в такій ситуації невигідне для Трампа, оскільки це підірве його імідж ініціативного лідера. Тому, за словами радника ОПУ, президент США змушений буде чинити тиск на Росію.

"Йдеться не про санкції, а з одного боку – про нафтове ембарго, з іншого – про наростання ударів по території Росії, щоб показати, хто в домі хазяїн", – наголосив він.

Михайло Подоляк зазначив, що Дональд Трамп, а не Володимир Путін, є ключовою фігурою у геополітичних процесах. За його словами, лише здається, що російський президент має вплив і домінує, тоді як Трамп нібито займає проросійську позицію. Насправді ж, на думку Подоляка, Трамп керується суто прагматичними інтересами й прагне використати ослаблення Росії, щоб отримати три основні вигоди:

– монопольний доступ до російських ресурсів;– контроль над їх розподілом і вплив на зовнішню політику РФ;– повне проникнення у внутрішні процеси Росії.

"Це його прагматичний підхід, тому що це дасть Трампу трильйони доларів прямої прибутковості. Він хоче зробити те, що Сполучені Штати давно хотіли, але вагались, тому що це глобальний політичний процес. Він хоче повністю взяти Росію під васальний контроль за мінімальну суму", – підкреслив радник глави ОПУ.

Трамп, за словами Подоляка, навмисне залишає Росії певне "вікно можливостей", щоб заманити її в пастку й надалі висувати жорсткі вимоги. Наразі він не готовий відкрито конфронтувати з Москвою, оскільки вбачає перспективу встановлення контролю над її ресурсами. Відтак, Сполучені Штати дотримуються стриманої риторики щодо Росії в межах власної стратегічної лінії.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач оцінив ймовірність того, чи може президент США Дональд Трамп "здати Україну" та наскільки Європа в такому випадку здатна до рішучих дій.

За даними телевізійної мережі BFMTV, посилаючись на дипломатичні джерела, візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, запланований на 28 лютого, був під загрозою скасування. Однак завдяки втручанню президента Франції Емманюеля Макрона зустріч вдалося зберегти.

Водночас політичний аналітик і історик Олександр Палій вважає, що Дональд Трамп і Володимир Путін не будуть чинити спільний тиск на Україну, а між США та Росією ще виникне низка конфліктів на різних підставах.

Інші новини:

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Михайло Подоляк Трамп новини
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Палають квартири та є постраждала: росіяни вдарили "Шахедами" по Запоріжжю

Палають квартири та є постраждала: росіяни вдарили "Шахедами" по Запоріжжю

22:07Україна
Переговори з Трампом та гарантії безпеки: головні новини України (дайджест)

Переговори з Трампом та гарантії безпеки: головні новини України (дайджест)

22:05Війна
"Вступу до НАТО не буде": Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України

"Вступу до НАТО не буде": Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України

21:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

"Хочу зробити гучну заяву": Ірина Білик назвала дату закінчення війни

"Хочу зробити гучну заяву": Ірина Білик назвала дату закінчення війни

Україну накриє брудна хмара, буде важко дихати: стала відома дата

Україну накриє брудна хмара, буде важко дихати: стала відома дата

Де 3 відмінності між кроликами: лише "справжній детектив" відгадає за 17 секунд

Де 3 відмінності між кроликами: лише "справжній детектив" відгадає за 17 секунд

Наймістичніший молодик 2025: таро гороскоп на два тижні 28 лютого - 14 березня

Наймістичніший молодик 2025: таро гороскоп на два тижні 28 лютого - 14 березня

Останні новини

22:21

"Страждають усі": Горова зробила гучну заяву про нове рішення Мінкульту

22:15

Великі і рясні квіти гарантовано: як обрізати гортензію навесніВідео

22:07

Палають квартири та є постраждала: росіяни вдарили "Шахедами" по Запоріжжю

22:05

Переговори з Трампом та гарантії безпеки: головні новини України (дайджест)

22:02

Швидкий спосіб зробити компост – лайфхаки для дачників

Україна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – ПалійУкраїна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – Палій
21:41

"Ми зможемо все": Катя Осадча захопила молодим виглядом своєї мами

21:26

"Це все перекреслює!": Потап засудив Мінкульт за заборону на виїзд для артистів

21:25

ТОП-10 авто, які не підведуть: свіжий рейтинг моделей 2025 року від експертів

21:11

"Везли тіло із Севастополя": Маша Єфросиніна поділилася своїм болем

Реклама
21:10

Як підготувати автомобіль до весни: водіям назвали 5 головних правил

21:04

Навіщо китайці видають себе за родичів покійних: у чому секрет

21:01

Китай чекає на "два трупи": як Сі Цзіньпін реагуватиме на союз Трампа з Путіним

21:01

"Вступу до НАТО не буде": Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України

20:56

"Я таке казав?": Трамп відрікся від своєї заяви, що Зеленський – "диктатор"

20:45

Онука Ротару показала дорогий лук із голим животом

20:35

Вперше за 4 роки: в Україні рекордно подешевшав популярний овоч

20:25

Кішка зникла під час переїзду: місце, де її знайшли через 3 тижні дивує

20:24

Україну накривають дощі та сніг: у яких областях чекати негоду

20:07

Вже не $500 млрд: у США сказали, скільки планують заробити на угоді з Україною

20:00

Можна накликати біду в дім: що з секонд-хенду не варто купувати і за копійки

Реклама
19:52

"Є логічне пояснення": у Зеленського назвали ціль проросійських заяв Трампа

19:44

Деяким пенсіонерам платитимуть більше: кому підвищать виплати вже у квітні

19:32

Як саджати моркву на туалетному папері: перевіряємо лайфхак із інтернету

19:31

Телемарафон "Єдині новини" вже три роки у прямому ефірі: ключові підсумки

19:15

"Віслюки і люди - найдешевша сила": чи є реальний шанс закінчити війну у 2025 роціВідео

19:10

В Україні обмежують постачання електроенергії: чи зачепить побутових споживачів

19:10

Як російський генерал зганьбився на фронтіПогляд

18:57

Їзда з увімкненим світлом у салоні: експерти пояснили, чи "світить" штраф

18:52

Не лише іноземні війська: у МЗС сказали, що необхідно для безпеки України

18:52

Хитрі європейці завжди ставлять пляшки з водою біля дому: в чому причина

18:48

Ціни "злетіли" майже в 4 рази за рік: в Україні дорожчає популярний продукт

18:29

Що говорить про вас чорний колір у гардеробі: психолог розкрив цікавий нюанс

18:18

Що робити, коли розсада гине – як уникнути типових помилок при вирощуванні

18:15

Росіянин "розколовся" на допиті та зізнався у страті українського військовополоненогоВідео

18:15

Дружина Козловського показала, як співак забирав її та сина з пологового будинку

18:06

"Далекобійний бонус": чого чекати Україні від нового уряду в Німеччині

17:45

Трамп передумав зустрічатися з Зеленським, але втрутився Макрон - BFMTV

17:39

Навіщо на сковорідці отвір у ручці: відповідь дивує навіть досвідчених поварів

17:23

Підірвано командний пункт РФ: деталі потужного удару по росіянах на Запоріжжі

17:20

Переговори РФ і США у Стамбулі: з'явилася реакція УкраїниВідео

Реклама
17:05

Які 5 завдань треба виконати після кожного прання: плісняви в машинці не буде ніколи

16:57

Наймістичніший молодик 2025: таро гороскоп на два тижні 28 лютого - 14 березняВідео

16:42

Кіану Рівз розкрив секрет міцних стосунків із 51-річною подругою

16:41

Місячний календар на березень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

16:37

Популярного українського співака не випустили на гастролі

16:31

Важливе рішення щодо України: відомі нові деталі переговорів Ердогана з Лавровим

16:31

"Це робив і Путін, і Єльцин": у РНБО сказали, для чого Росії потрібен мир

16:25

Ворог заходить із західного напрямку: у ЗСУ попередили про нову тактику РФ

16:13

Україна може перемогти у війні і без США: історик зробив заявуВідео

16:04

Щасливий Молодик у лютому: на які 3 знаки зодіаку чекає грандіозний фінансовий успіх

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти