'Є логічне пояснення': у Зеленського назвали ціль проросійських заяв Трампа

Дональд Трамп керується лише власними прагматичними інтересами для ослаблення позицій Росії, зазначив Подоляк.

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У Зеленського назвали ціль проросійських заяв Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Подоляк:

Трамп буде змушений тиснути на Росію

Президент США керується прагматичними цілями

Дональд Трамп своїми різкими заявами щодо Росії та можливого завершення війни в Україні створює враження, що здатен домовитися з Владіміром Путіним. Однак його нібито проросійські висловлювання мають прагматичне підґрунтя. Як зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу, Путін зі свого боку використовує лестощі щодо Трампа, щоб налагодити перемовини із США в Ер-Ріяді та Стамбулі.

На думку Подоляка, відносини між Вашингтоном і Москвою згодом зайдуть у глухий кут, після чого Кремль почне відкрито ображати США та відмовлятися від будь-яких компромісів.

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Водночас тривале перебування в такій ситуації невигідне для Трампа, оскільки це підірве його імідж ініціативного лідера. Тому, за словами радника ОПУ, президент США змушений буде чинити тиск на Росію.

"Йдеться не про санкції, а з одного боку – про нафтове ембарго, з іншого – про наростання ударів по території Росії, щоб показати, хто в домі хазяїн", – наголосив він.

Михайло Подоляк зазначив, що Дональд Трамп, а не Володимир Путін, є ключовою фігурою у геополітичних процесах. За його словами, лише здається, що російський президент має вплив і домінує, тоді як Трамп нібито займає проросійську позицію. Насправді ж, на думку Подоляка, Трамп керується суто прагматичними інтересами й прагне використати ослаблення Росії, щоб отримати три основні вигоди:

– монопольний доступ до російських ресурсів;– контроль над їх розподілом і вплив на зовнішню політику РФ;– повне проникнення у внутрішні процеси Росії.

"Це його прагматичний підхід, тому що це дасть Трампу трильйони доларів прямої прибутковості. Він хоче зробити те, що Сполучені Штати давно хотіли, але вагались, тому що це глобальний політичний процес. Він хоче повністю взяти Росію під васальний контроль за мінімальну суму", – підкреслив радник глави ОПУ.

Трамп, за словами Подоляка, навмисне залишає Росії певне "вікно можливостей", щоб заманити її в пастку й надалі висувати жорсткі вимоги. Наразі він не готовий відкрито конфронтувати з Москвою, оскільки вбачає перспективу встановлення контролю над її ресурсами. Відтак, Сполучені Штати дотримуються стриманої риторики щодо Росії в межах власної стратегічної лінії.

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Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач оцінив ймовірність того, чи може президент США Дональд Трамп "здати Україну" та наскільки Європа в такому випадку здатна до рішучих дій.

За даними телевізійної мережі BFMTV, посилаючись на дипломатичні джерела, візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, запланований на 28 лютого, був під загрозою скасування. Однак завдяки втручанню президента Франції Емманюеля Макрона зустріч вдалося зберегти.

Водночас політичний аналітик і історик Олександр Палій вважає, що Дональд Трамп і Володимир Путін не будуть чинити спільний тиск на Україну, а між США та Росією ще виникне низка конфліктів на різних підставах.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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