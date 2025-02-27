Друге відправлення військ: КНДР надіслала тисячі своїх військових до РФ

Перекидання північнокорейських військ здійснювалося російськими вантажними суднами і військовими літаками.

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Північна Корея відправила додаткові війська в Росію / Колаж: Главред, фото: t.me/WarArchive_ua, ua.depositphotos.com

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Де воюватимуть північнокорейські війська

Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії. Точна кількість військового контингенту залишається невідомою. Ймовірно, йдеться про контингент у від тисячі до трьох тисяч осіб.

Як пише Reuters з посиланням на розвідку Південної Кореї, КНДР відправила додаткові військові підрозділи до місць бойових дій у Курській області Росії. У цьому регіоні армія РФ веде бої з українськими військовими, які здійснили перехід через кордон у західній частині Росії.

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Південнокорейське видання JoongAng із посиланням на численні джерела повідомляє, що в період із січня по лютий 2025 року КНДР направила до Росії до трьох тисяч військовослужбовців.

Перекидання військ здійснювалося російськими вантажними суднами і військовими літаками. Туди прибули мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участі в боях у Курській області.

"Є спостереження, що якщо Росія продовжить свою так звану тактику "м'ясорубки", спрямовуючи великі сили для звільнення території, окупованої українськими військовими, незабаром може бути ухвалено рішення про розгортання третіх сил", - пише видання.

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Як повідомляв Главред, розвідка Південної Кореї заявляла, що з середини січня північнокорейські військові, які були розгорнуті для підтримки війни Росії проти України, імовірно, не брали участі в боях на Курському напрямку РФ.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що північнокорейських військових могли вивести з Курської області лише з метою перегрупування. Навряд чи варто сподіватися на те, що вони остаточно покинуть регіон.

Як писало видання The New York Times, північнокорейських солдатів, які брали участь у російсько-українській війні на боці РФ, було відкликано з лінії фронту після важких втрат.

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