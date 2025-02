Кремль хоче захопити три великі українські міста - ISW

Коротко:

Кремль не має можливості захопити великі міста військовим шляхом, тому РФ вимагає від України відмовитися від Запоріжжя, Херсона та Краматорська через політичний тиск і переговори. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними ISW, Росія продовжує заявляти про намір захопити Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області повністю. Однак великі міста, такі як Запоріжжя (706 тис. осіб), Херсон (275 тис.) і Краматорськ (147 тис.), залишаються під контролем України.

Аналітики зазначають, що окупація цих територій призведе до масштабної гуманітарної катастрофи, оскільки Росія, ймовірно, застосує ті самі методи репресій, депортацій та примусової асиміляції, які використовує на вже захоплених територіях.

Однак військовий наступ Росії фактично зупинився - армія зазнає значних втрат у техніці та живій силі. Тож Кремль намагається використати дипломатичний тиск і пропаганду, щоб змусити Україну піти на поступки і відмовитися від контролю над своїми містами.

"Риторика Лаврова, найімовірніше, є спробою досягти шляхом переговорів того, чого російські військові не можуть досягти силою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, представники країни-агресора Росії та США проведуть нову зустріч 27 лютого в Стамбулі. Вона стосуватиметься питання роботи посольств.

Державний секретар США Марко Рубіо не виключив, що війна в Україні може закінчитися через кілька тижнів. За його словами, темою майбутніх переговорів між Росією та Сполученими Штатами має стати питання про те, на що Москва готова піти для завершення війни в Україні. Аналогічне запитання необхідно поставити й офіційному Києву.

Трамп упевнений, що Володимир Путін і Володимир Зеленський мають працювати разом, щоб припинити війну в Україні. Він зазначив, що країна-агресор Росія зацікавлена в підписанні угоди.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.