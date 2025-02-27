Важливе рішення щодо України: відомі нові деталі переговорів Ердогана з Лавровим

За даними ЗМІ, Туреччина розглядає можливість введення власних миротворчих сил до України, однак пропонує ряд умов.

https://glavred.net/war/vazhnoe-reshenie-po-ukraine-izvestny-novye-detali-peregovorov-erdogana-s-lavrovym-10643195.html Посилання скопійоване

Туреччина готова відправити війська в Україну, але є умова / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі Bloomberg:

Туреччина готова розмістити власних миротворців в Україні

Ердоган обговорював цю ідею із Зеленським та главою російського МЗС Лавровим

Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО після США, готова розглянути можливість відправлення військ для миротворчої місії в Україні. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на чиновників, знайомих з цим питанням.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі на початку місяця, повідомили джерела на умовах анонімності.

відео дня

"Це робить пропозицію Туреччини допомогти у моніторингу потенційного перемир'я критично важливою для полегшення навантаження на європейських союзників, включаючи Велику Британію і Францію, які розробляють плани щодо миротворчих сил в Україні під проводом європейських країн", - йдеться у матеріалі.

Водночас за даними Bloomberg, Туреччина не долучатиметься до миротворчої місії, якщо не братиме участі у всіх консультаціях та підготовчих процесах щодо її створення. Крім того, припинення вогню залишається під питанням.

Яка чисельність армсій країн Європи, які є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Відправка миротворців до України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Європейські країни, зокрема Велика Британія, Німеччина та Франція, висловлюють готовність направити військових для контролю за дотриманням перемир'я в Україні. Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар заявив в інтерв'ю Bloomberg Television, що Дональд Трамп підтримує розміщення європейських військ на українській території.

Тим часом парламент Нідерландів схвалив резолюцію щодо відправки миротворчого контингенту після завершення бойових дій. Уряд закликають зайняти конструктивну позицію щодо розгортання "післявоєнних миротворчих сил" в Україні, повідомляє NOS.

За даними The Washington Post та журналістки The Times Лариси Браун, очікується, що до складу миротворчого контингенту можуть увійти до 30 тисяч військовослужбовців.

Інші новини:

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред