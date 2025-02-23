РФ хоче припинення вогню, але все не так однозначно - зовнішня розвідка

Олег Іващенко зазначив, що РФ хоче підготуватися до нового наступу.

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РФ хоче припинення вогню / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Що відомо:

РФ хоче припинення вогню в Україні

Затишшя на фронті потрібне окупантам, щоб підготуватися до нового наступу

Росія хоче, щоб в Україні був режим припинення вогню, однак це не означатиме мир. Про це повідомляє керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко на форумі "Україна. Рік 2025".

Він переконаний, що російський диктатор Володимир Путін скористається цим моментом і підготує силу для нового наступу.

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"Щодо припинення вогню. Так, Росії це потрібно. Потрібно для передишки. Потрібна передишка для відновлення економіки, накопичення запасів, підготовки армії, перегрупування військ та продовження нової агресії проти України", - сказав Іващенко.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни між Росією та Україною. Водночас він відмовився розкривати деталі своїх розмов із Володимиром Путіним, зазначивши, що очікує ще багато таких контактів.

Також багато українців хочуть миру, але наголошують, що він має бути надійним і з гарантіями безпеки. Командир спецпідрозділу ГУР МО "Артан" заявив, що навіть якщо США припинять військову допомогу, він і його соратники продовжать воювати.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський вважає, що для закінчення війни необхідна рішучість союзників і посилення санкцій проти РФ. Він також зазначив, що Дональд Трамп прагне швидкого завершення війни, але успіх залежить від спільних дій із європейськими партнерами.

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