Розробка копалин в Україні: у Франції зробили гучну заяву

Володимир Зеленський зробив низку пропозицій не тільки США, а й Франції, повідомив Себастьян Лекорню.

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У Франції розповіли про перемовини з Україною / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Питання сировини може бути одним з елементів транзакції

Копалини планується використовувати для виробництва військової техніки

Франція з жовтня минулого року веде переговори з Україною щодо розробки українських корисних копалин для її оборонної промисловості, заявив міністр оборони Себастьян Лекорню.

Париж працював над цією темою протягом кількох місяців, починаючи з осені минулого року, коли Володимир Зеленський під час візиту до Парижа поставив питання про сировину у своєму Плані перемоги, пояснив він у коментарі franceinfo.

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За словами глави МЗС Франції, Зеленський зробив низку пропозицій не тільки США, а й Франції, повідомив міністр.

"Володимир Зеленський і його команда побачили, що це питання сировини може бути одним з елементів транзакції з нами, щоб створити витримку. Отже, президент Трамп, він це не повністю придумав, тому що це зробили самі українці", - пояснив Лекорню.

Зазначається, що корисні копалини планується використовувати для виробництва військової техніки.

"Наша оборонна промисловість потребуватиме певної кількості дуже ключових сировинних матеріалів у наших власних системах озброєння не наступного року, а наступних 30 або 40 років", - додав глава МЗС Франції.

/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський провів розмову з Трампом. Президент України назвав розмову з американським лідером "дуже хорошою".

Як повідомляв Главред, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на заяви Штатів про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня. Зеленський назвав такі перспективи нереалістичними.

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Хто такий Себастьян Лекорню? Себастьян Лекорню - французький політик, який обіймає посаду міністра збройних сил в уряді прем'єр-міністра Елізабет Борн з 20 травня 2022 року. Член партії Відродження (до 2022 року — La République En Marche!) після того, як залишив республіканців (LR) у 2017 році. Лекорню був президентом департаментської ради Ер з 2015 до 2017 року. В уряді він працював державним секретарем міністра екологічного та інклюзивного переходу, міністром місцевих органів влади і міністром у справах заморських територій, пише Вікіпедія.

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