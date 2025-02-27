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"Вступу до НАТО не буде": Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України

Юрій Берендій
27 лютого 2025, 21:01
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Президент США Дональд Трамп наголосив, що сподівається підписати угоду з Україною до введення миротворчого контингенту союзників.
'Вступу до НАТО не буде': Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України
Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України / Колаж Главред, фото: УНІАН, Donald J. Trump/Facebook

Про що сказав Трамп:

  • Росія в ході переговорів поводиться "дуже добре"
  • Угода між Україною та США гратиме роль "підстаховки" для її безпеки
  • Вступ України до НАТО не відбудеться

27 лютого президент Сполучених Штатів Дональд Трамп почав зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Головною темою обговорення стала війна Росії проти України.

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Як повідомляє The Guardian, Трамп під час спілкування з журналістами зазначив, що для нього велика честь приймати Стармера в Овальному кабінеті, назвавши його "особливою людиною".

Також американський лідер додав, що часто бував у Великій Британії та планує відвідати країну знову в найближчому майбутньому.

"Сьогодні ми будемо обговорювати багато речей. Ми будемо обговорювати Росію, Україну, будемо обговорювати торгівлю і безліч інших питань, і я думаю, ми можемо сказати, що по кожному з них у нас буде взаєморозуміння. У нас прекрасні стосунки, і, чесно кажучи, ми з прем'єр-міністром зустрічалися вже двічі. Ми дуже добре ладнаємо", - зазначив Трамп.

Про миротворців та угоду з Україною

Трамп прагне досягти домовленості щодо України перед тим, як розглядати питання введення миротворчих сил.

Під час спілкування з журналістами він зазначив, що переговори про мир в Україні просуваються добре, і схарактеризував розмови з Росією та Україною як "хороші". Також Трамп наголосив, що Росія наразі "поводиться дуже добре".

Він підкреслив, що перед введенням миротворчого контингенту необхідно спочатку укласти відповідну угоду. Раніше цього місяця прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну за умови досягнення мирної угоди.

"Забезпечити безпеку в Україні - це найлегша частина, угода - найважча", - додав Трамп, передає Sky News.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Дональд Трамп заявив, що запланована на завтра угода з Володимиром Зеленським щодо рідкісноземельних елементів стане формою підтримки України. За його словами, цей договір щодо корисних копалин фактично відіграватиме роль "підстраховки" у сфері безпеки.

"Президент Зеленський приїде до мене в п'ятницю вранці. І ми підпишемо дійсно дуже важливу угоду для обох сторін, тому що вона дійсно дозволить нам увійти в цю країну і працювати там", - сказав президент США.

Він додав, що це, можна сказати, "підтримка".

Вступ України до НАТО

Водночас він наголосив, що вступ України до НАТО "не відбудеться".

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером в Овальному кабінеті Трамп підкреслив, що його головна мета – припинення бойових дій, оскільки у війні вже загинули "тисячі солдатів".

Стармер, своєю чергою, заявив, що планує обговорити з Трампом, як гарантувати дотримання будь-якої можливої мирної угоди між Росією та Україною, щоб уникнути її порушення з боку Кремля.

Трамп також висловив думку, що Путін дотримається своїх обіцянок.

"Я впевнений, що якщо ми укладемо угоду, вона буде виконана", - сказав Трамп.

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія та США обговорюють перспективи майбутньої співпраці, зокрема розглядають Арктику як потенційну сферу економічного партнерства. Про це повідомляє Bloomberg.

Адміністрація США уникає прямої відповіді на питання, чи змушуватимуть Москву йти на поступки для укладення мирної угоди. Водночас у Білому домі дають зрозуміти, що результат переговорів не задовольнить ані Київ, ані Москву. Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.

Вашингтон не має наміру надавати Україні гарантії безпеки, перекладаючи цю відповідальність на Європу. Про це заявив президент США Дональд Трамп на засіданні Кабінету міністрів.

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Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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