Трамп веде переговори з Путіним щодо війни в Україні: лідер США поділився деталями

Президент США запевнив, що переговори з РФ проходять дуже добре.

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Трамп веде переговори з РФ / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Основне:

Трамп веде "серйозні переговори" з Путіним щодо закінчення війни

Президент США сподівається на швидке підписання США угоди щодо корисних копалин

Трамп обговорює економічні угоди також з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з російським диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни в України. Відповідний допис політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Окрім переговорів щодо війни, американський лідер повідомив про обговорення "великих угод з економічного розвитку, що будуть між США та Росією".

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Трамп заявив, що перемовини проходять "дуже добре".

Американський лідер також сподівається на підписання угоди з Україною щодо рідкоземельних металів "вже найближчим часом".

Він заявив, що ця угода, яка є "економічним партнерством", забезпечить американському народові відшкодування десятків мільярдів доларів і військової техніки, відправлених в Україну, а також допоможе українській економіці зростати.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Як писав Главред, раніше Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну, після чого відбулися перші консультації США і РФ у Саудівській Аравії. Перемовини проходили без України, а президента Володимира Зеленського на них не запросили. Трамп стверджував, що він планує говорити з Росією, мовляв, без Зеленського та Європи.

Трамп упевнений, що війну РФ і України можна завершити вже наступного тижня, сказали в Білому домі. За словами прессекретарки Керолайн Лівітт, Вашингтон продовжує вести перемовини з Києвом і Москвою.

Водночас президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Штатів про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня. Зеленський назвав такі перспективи нереалістичними.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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