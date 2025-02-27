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"Війна триватиме": військовослужбовець ЗСУ зробив прогноз

Андрій Ганчук
27 лютого 2025, 15:03
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Україні треба провести комплексну підготовку в стислі терміни, вважає Іван Тимочко.
Путін, війська РФ
Війна триватиме щонайменше до того, доки Путін при владі - український військовий / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Що сказав Тимочко:

  • Війна - фактор виживання диктатури Путіна
  • Путін і його верхівка мають намір воювати і надалі
  • Україні треба посилюватися

Країна-окупант Росія воюватиме, доки при владі Володимир Путін і сформована ним військово-політична верхівка. Кремль може скористатися паузою і накопичити сили, тому Україні треба керуватися принципом "хочеш миру - готуйся до війни". Про це заявив голова Ради резервістів Збройних сил України Іван Тимочко.

В інтерв'ю Українське радіо він поділився думкою про те, що війна - фактор виживання диктатури Путіна, тому навряд чи можна говорити про її повноцінне завершення.

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"Хочеш миру - готуйся до війни"

"Отже, війна, як фактор виживання диктатури Путіна зберігалася з моменту його приходу до влади, на жаль, триває зараз і буде тривати до того моменту, як мінімум, поки він буде при владі. Або навіть доки будуть при владі ці військово-політичні еліти, які сформував Путін. Тому, якщо ми говоримо про певне перемир'я, то маємо розуміти, що "хочеш миру – готуйся до війни". ", - зазначив Тимочко.

За його словами, противник може в певний момент накопичити сили. Тому Україні потрібно провести ретельну підготовку.

Україні треба підготуватися в максимально стислі терміни

"Ми теж маємо в максимально стислі строки провести загальне навчання населення хоча би базової фахової підготовки. Ми маємо розширити і ракетні програми, і програми безпілотних літальних систем, оскільки все одно в людському плані ми поступаємося кількісно противнику. Тому наш акцент буде на технологіях. Напевно, потрібна буде ще додаткова імплементація на рівні парламенту, наприклад, низки безпекових договорів з нашими союзниками. І багато інших нюансів, які ми можемо сформулювати до того часу ", - підкреслив Іван Тимочко.

Плани щодо завершення війни - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що війна "незабаром може закінчитися - протягом декількох тижнів". Жодних аргументів такої точки зору він не навів. До цього Трамп провів перемовини з Путіним і заявляв, що не бачить Зеленського в переговорному процесі.

Президент Володимир Зеленський попередив, що Україна не ухвалить жодних угод щодо завершення війни без участі Києва. Він нагадав, що українська держава навіть у найскладніший момент не погодилася на ультиматуми.

Незважаючи на заяви Трампа, у Кремлі демонструють небажання йти на поступки. Зокрема, представник АП РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва, мовляв, не збирається поступатися Україні окупованими територіями.

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Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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