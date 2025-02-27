У Трампа зробили заяву про Україну і розкрили деталі перемовин із Росією

Вашингтон намагається з'ясувати плани Росії щодо війни з Україною.

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У Саудівській Аравії США і Росія не вели перемовини щодо України - Рубіо / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Головне із заяви Рубіо:

У Саудівській Аравії США і РФ не говорили про Україну

США намагаються зрозуміти, чи прагне РФ до завершення війни

Відновлення відносин США і РФ без завершення війни не буде

Делегація Сполучених Штатів у рамках зустрічі з представниками агресора Росії 18 лютого в Саудівській Аравії намагалася з'ясувати, чи налаштована Москва на завершення війни проти України. Без закінчення війни Кремль не може розраховувати на відновлення відносин з американцями. Про це заявив державний секретар Марк Рубіо.

Як повідомили у пресслужбі Держдепу, він розповів про те, що того дня перемовин щодо України не було.

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Американці намагаються зрозуміти, якими є плани РФ: Кремль має серйозний намір зупинити війну, чи висуває максимальні вимоги, "які, як вони знають, не можуть бути виконані, тоді буде зрозуміло, що вони несерйозно ставляться до цього".

"Але ми повинні це перевірити, так? Це єдиний спосіб дізнатися, можливо це чи ні. І ми були дуже чіткими з росіянами. Не було жодних перемовин. Ми не сідали над картою і не починали малювати лінії", - каже Рубіо.

"Вони не можуть цього отримати"

За його словами, американські представники чітко дали зрозуміти делегатам із Москви, що дві сторони не можуть співпрацювати, якщо не завершиться війна.

"Вони (росіяни, - ред.) не можуть цього (співпраці, - ред.) отримати, це не може статися, доки не закінчиться війна", - уточнив Рубіо.

"Треба перевірити, наскільки серйозно вони ставляться до цього"

Також дипломат додав, що Сполучені Штати намагаються з'ясувати, чи готова Москва до реального закінчення війни.

"І це було нашою думкою: якщо ви хочете мати тіснішу співпрацю зі Сполученими Штатами з багатьох інших питань по всьому світу, як геополітичних, так і економічних, ця війна повинна закінчитися. Тому нам потрібно перевірити, наскільки серйозно вони ставляться до цього", - підкреслив Марко Рубіо.

Зустріч представників США і РФ у Саудівській Аравії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 18 лютого представники США і Росії провели консультації в Саудівській Аравії. Зустріч тривала близько 4,5 годин. Сторони обговорили можливість відновлення двосторонніх відносин. За інформацією журналістів, говорили вони і про Україну.

Україна не прийме будь-які домовленості, досягнуті без участі Києва, сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи американсько-російську зустріч в Ер-Ріяді. Він припустив, що на цій зустрічі йшли перемовини про Україну, але без України.

Представників Києва на перемовинах не було. За інформацією Bloomberg, принц Саудівської Аравії наполягав, щоб на зустрічі були делегати України, але Вашингтон і Москва виступили проти.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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