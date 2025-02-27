Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Трампа зробили заяву про Україну і розкрили деталі перемовин із Росією

Андрій Ганчук
27 лютого 2025, 08:27оновлено 27 лютого, 09:42
4080
Вашингтон намагається з'ясувати плани Росії щодо війни з Україною.
Рубіо, Україна, Росія
У Саудівській Аравії США і Росія не вели перемовини щодо України - Рубіо / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Головне із заяви Рубіо:

  • У Саудівській Аравії США і РФ не говорили про Україну
  • США намагаються зрозуміти, чи прагне РФ до завершення війни
  • Відновлення відносин США і РФ без завершення війни не буде

Делегація Сполучених Штатів у рамках зустрічі з представниками агресора Росії 18 лютого в Саудівській Аравії намагалася з'ясувати, чи налаштована Москва на завершення війни проти України. Без закінчення війни Кремль не може розраховувати на відновлення відносин з американцями. Про це заявив державний секретар Марк Рубіо.

Як повідомили у пресслужбі Держдепу, він розповів про те, що того дня перемовин щодо України не було.

відео дня

Американці намагаються зрозуміти, якими є плани РФ: Кремль має серйозний намір зупинити війну, чи висуває максимальні вимоги, "які, як вони знають, не можуть бути виконані, тоді буде зрозуміло, що вони несерйозно ставляться до цього".

"Але ми повинні це перевірити, так? Це єдиний спосіб дізнатися, можливо це чи ні. І ми були дуже чіткими з росіянами. Не було жодних перемовин. Ми не сідали над картою і не починали малювати лінії", - каже Рубіо.

"Вони не можуть цього отримати"

За його словами, американські представники чітко дали зрозуміти делегатам із Москви, що дві сторони не можуть співпрацювати, якщо не завершиться війна.

"Вони (росіяни, - ред.) не можуть цього (співпраці, - ред.) отримати, це не може статися, доки не закінчиться війна", - уточнив Рубіо.

"Треба перевірити, наскільки серйозно вони ставляться до цього"

Також дипломат додав, що Сполучені Штати намагаються з'ясувати, чи готова Москва до реального закінчення війни.

"І це було нашою думкою: якщо ви хочете мати тіснішу співпрацю зі Сполученими Штатами з багатьох інших питань по всьому світу, як геополітичних, так і економічних, ця війна повинна закінчитися. Тому нам потрібно перевірити, наскільки серйозно вони ставляться до цього", - підкреслив Марко Рубіо.

Зустріч представників США і РФ у Саудівській Аравії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 18 лютого представники США і Росії провели консультації в Саудівській Аравії. Зустріч тривала близько 4,5 годин. Сторони обговорили можливість відновлення двосторонніх відносин. За інформацією журналістів, говорили вони і про Україну.

Україна не прийме будь-які домовленості, досягнуті без участі Києва, сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи американсько-російську зустріч в Ер-Ріяді. Він припустив, що на цій зустрічі йшли перемовини про Україну, але без України.

Представників Києва на перемовинах не було. За інформацією Bloomberg, принц Саудівської Аравії наполягав, щоб на зустрічі були делегати України, але Вашингтон і Москва виступили проти.

Інші новини:

Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини США Саудівська Аравия Марко Рубіо війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Армія України позбавила РФ однієї з ключових переваг на фронті - Forbes

Армія України позбавила РФ однієї з ключових переваг на фронті - Forbes

09:41Війна
На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів: що горіло

На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів: що горіло

09:08Війна
Україна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – Палій

Україна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – Палій

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на березень 2025: Рак отримає те, що хоче, у Діви важлива зустріч

Гороскоп на березень 2025: Рак отримає те, що хоче, у Діви важлива зустріч

Китайський гороскоп на сьогодні 27 лютого: Тиграм - біль, Драконам - провина

Китайський гороскоп на сьогодні 27 лютого: Тиграм - біль, Драконам - провина

Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

Китайський гороскоп на березень 2025: Щурам пощастить у всьому, Тиграм - стабільність

Китайський гороскоп на березень 2025: Щурам пощастить у всьому, Тиграм - стабільність

Як перестати прокидатись вночі: фахівці зі сну розкрили простий секрет

Як перестати прокидатись вночі: фахівці зі сну розкрили простий секрет

Останні новини

09:41

Армія України позбавила РФ однієї з ключових переваг на фронті - Forbes

09:25

Леся Нікітюк показала фігуру на тлі чуток про вагітність

09:21

Проєкт Угоди по ресурсам: плюси, мінуси, перспективиПогляд

09:20

Заплутує багатьох водіїв: що означає дорожній знак з авто над прірвою

09:08

На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів: що горілоФото

Україна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – ПалійУкраїна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – Палій
08:27

У Трампа зробили заяву про Україну і розкрили деталі перемовин із Росією

08:24

Друге відправлення військ: КНДР надіслала тисячі своїх військових до РФ

07:38

Окупанти просунулися біля двох сіл на Донеччині - DeepState

07:10

Де 3 відмінності між кроликами: лише "справжній детектив" відгадає за 17 секунд

Реклама
06:56

Кремль хоче захопити три великі українські міста - ISW

06:16

Право воювати: що насправді сказав Трамп?Погляд

05:00

Яке сьогодні свято 27 лютого 2025 року: що не можна робити цього вечора

04:46

Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

04:30

Більшість ігнорує: водіям сказали про "секретну" кнопку на ключах від авто

04:09

Чому огірки в магазині загортають у пластик - експерт попередила про хитрий трюк

03:33

Гороскоп на березень 2025 для Левів: подорожі, розширення горизонтів і популярністьВідео

03:01

Таємниця під підлогою: майстри виявили шокуючу знахідку від попередніх власників

02:30

Чи може Трамп "здати Україну": з'явився несподіваний прогнозВідео

02:15

Трамп вводить мито у 25% на товари: які країни під загрозою

02:00

Загадка для суперрозумних: знайдіть захований ключ на книжковій полиці за 7 сек

Реклама
01:44

Еліна Світоліна розчулила кадром із дворічною донькою у вишиванці

01:30

У серіалі про Гаррі Поттера затвердили першого актора - хто зіграє Дамблдора

01:17

США і РФ обговорюють видобуток природних ресурсів в Арктиці - Bloomberg

00:12

РФ запропонувала США частку рідкісних мінералів з окупованих територій - NBC News

00:05

Переможці Нацвідбору на Євробачення-2025 виявилися зірками реклами 2000-х

00:00

"Є ймовірність, що це не спрацює": Трамп засумнівався у можливості досягнення миру

26 лютого, середа
23:20

Як запустити автомобіль з розрядженим акумулятором: дієві лайфхаки

23:11

"Спокійне життя не світить": Жорін із 3-ї ОШБр висловився про мирні переговори

22:37

Вілл Сміт пристрасно притулився до латиноамериканської співачкиВідео

22:22

"Дає реальні результати": Україна почала збивати "Шахеди" FPV-дронами

22:05

Візит Зеленського в США та угода щодо надр: головні новини України (дайджест)

22:00

Український співак захопив своїм ставленням до дружини

22:00

Трамп відмовився давати гарантії безпеки Україні та переклав відповідальність на інших

21:49

Річка Оскіл переходить у тил до окупантів: на Харківщині РФ готує новий прорив

21:17

"Направлений до Генштабу": Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил ЗСУ

21:06

Зеленський назвав точну дату зустрічі з Трампом і анонсував важливе рішення

20:39

Уряд схвалив підписання угоди із США щодо надр і виділив 6 основних пунктів

20:35

Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднається в романтичній комедії - ЗМІ

20:33

Виховав не одне покоління гравців: помер відомий український футбольний тренер

20:09

Українцям масово підвищать пенсії: на скільки зростуть виплати після індексації

Реклама
20:08

Знаки зодіаку персонажів серіалу Форс-мажори: від Гарві до Рейчел

19:57

Було 39 років: померла зірка "Пліткарки" і "Баффі - винищувачка вампірів"

19:44

Популярні овочі в лютому подорожчали: які ціни в Україні

19:34

В Україну йде потепління, але повертаються опади: синоптики назвали дату негоди

19:20

Кількісний склад армії України: Зеленський видав важливу заяву

19:14

"Буде дуже велика угода": Трамп назвав дату приїзду Зеленського до США

19:12

Як перестати прокидатись вночі: фахівці зі сну розкрили простий секрет

19:10

Гіркий присмак трьох років війниПогляд

19:09

Буде важка доля: що не можна робити жінкам 27 лютого, прикмети

18:59

"Він зі мною це не обговорював": перша леді сказала, коли Зеленський піде з посади

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти