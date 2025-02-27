Україну накриє брудна хмара, буде важко дихати: стала відома дата

Ви дізнаєтеся:
- Коли Україну накриє брудна хмара
- У яких областях буде найгірша ситуація з якістю повітря
Україну з 1 березня накриє брудна хмара, якість повітря різко погіршиться.
Про це свідчать дані погодного радару Ventusky. Згідно з інформацією зазначеного ресурсу, погіршення якості повітря буде спостерігатися упродовж кількох днів.
За прогнозами фахівців, ситуація із забрудненням повітря буде найгіршою в Житомирі. Там показники забруднення досягнуть 317 одиниць.
Брудна хмара 1 березня накриє західні та східні області нашої держави. 3 і 4 березня вона пошириться також на центральні й південні регіони.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Україну вривається потепління – синоптикиня розповіла, де вдарить +11°C. На початку березня погода змінюватиметься – сухе морозне повітря поступово поступиться місцем вологому та теплому, розповіла Наталія Діденко.
Також раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління, але повертаються опади – синоптики назвали дату негоди. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +11 градусів.
Нагадаємо, Україна під атакою нової магнітної бур – як вона вплине на самопочуття. Ця магнітна буря раптово почала посилюватися після того, як пішла на спад.
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Що відомо про сайт Ventusky?
Сайт і додаток Ventusky були створені організацією InMeteo – метеорологічною компанією в Чехії з головним офісом у місті Пльзень. Основна спеціалізація компанії – прогноз погоди та візуальне відображення всіх метеорологічних показників.
У компанії, яка його розробила, називають Ventusky унікальним інструментом, який демонструє точні метеорологічні показники та зміну погоди з часом на всій земній кулі та у кожній його конкретній точці.
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