'Це робив і Путін, і Єльцин': у РНБО сказали, для чого Росії потрібен мир

Припинення вогню не означає завершення війни, заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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Росія хоче використати перемир'я для підготовки до нового нападу / Колаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru, 21 окрема механізована бригада

Ключові тези Коваленка:

Росії потрібне перемир'я для перегрупування сил та подальшої агресії проти України

Припинення вогню не означає завершення війни

Контроль над ворожим ВПК та скорочення армії РФ критично важливі для послаблення військової загрози

РФ розглядає припинення вогню не як крок до миру, а лише як інструмент для тимчасової паузи, що дозволить їй відновити сили та продовжити агресію проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Росія не дивиться на мир, як на мир. Росія дивиться на все як на припинення вогню заради паузи, аби зализати рани, проводити інформаційну та політичну дестабілізацію України заради подальшої воєнної агресії знову", - зазначив він.

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Коваленко вважає, що лише гарантії безпеки, зміцнення оборонного потенціалу Європи за рахунок американської зброї та розвитку українського ВПК можуть стримати Росію. Водночас критично важливим є реальний контроль над російським військово-промисловим комплексом і скорочення армії РФ.

За його словами, навіть якщо Росія погодиться на припинення вогню, це не означатиме завершення протистояння. Кремль продовжить когнітивну війну, кібератаки, диверсії та спроби дестабілізації України та Європи.

"Війна України та Росії триває століттями - вона екзистенційна. І природа її вирішення навіть далеко не у ставці на фейкову "опозицію" калібру Навальної і Яшина. Завершення цього бурління в Європі можливе виключно цілеспрямованою і єдиною позицією Заходу щодо підтримки національних груп на території Росії з метою утворення незалежних республік там в майбутньому, які визначать свій зовнішньополітичний курс", - наголосив керівник ЦПД.

Коваленко також зазначив, що Захід уже понад 30 років марно намагається повірити у можливість демократичної Росії. Адже у країні, де спецслужби фактично керують усіма процесами, демократизація є смертельною загрозою для влади.

"Для російських спецслужб будь-яка демократизація - це смерть, тому всіх демократів вони роблять своїми. Або мімікрують під них, як це робив і Путін на самому початку, і як робив Єльцин, який не був демократом", - додав він.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні може закінчитися найближчими тижнями, якщо вдасться досягти домовленостей між сторонами. Він підкреслив, що переговори мають охоплювати як позицію Москви, так і Києва.

Попри три роки повномасштабної війни, Україна зберігає можливість перемогти, вважає начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус. За його словами, ключовими чинниками є військова економіка та інновації.

Крім цього, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія використовує тактику "батога і пряника", пропонуючи фінансово вигідні рішення іншим країнам. За його словами, швидке перемир’я можливе, але не мир.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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