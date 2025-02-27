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Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну вривається циклон Reiner

Альона Вороніна
27 лютого 2025, 13:44
761
У п’яти областях вдарять морози -10…-15 градусів і буде сильний вітер.
Погода, снег, зима
Погода в Україні - мокрий сніг і дощ накриють частину областей України/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

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Погода в Україні в останній день зими, 28 лютого, буде визначатися впливом циклону Reiner.

Частину українських областей накриють мокрий сніг і дощ. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"Зима завершиться коротким візитом компактного невеликого циклончика на ім'я Reiner вкупі із фронтом оклюзії. Нагадаю, що атмосферний фронт оклюзії – це коли холодний фронт наздоганяє теплий і вони врешті решт об'єднуються в один – у фронт оклюзії. А де атмосферні фронти, там, зазвичай, і опади. Так буде і завтра в західних областях України – циклончик з фронтом зумовлять дощ та мокрий сніг. До опадів приєднається рвучкий південно-східний вітер", – розповіла синоптикиня.

Вона зазначила, що на решті території України 28 лютого буде без істотних опадів.

Найнижча температура повітря очікується на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині та Полтавщині. У цих областях вночі буде температура повітря на рівні -10…-15 градусів.

У більшості областей України вночі буде -2…-6 градусів, на заході близько нуля.

"Впродовж дня 28-го лютого очікується 0…+6 градусів (у західних областях через опади похолоднішає), лише в східній частині на кілька градусів нижче, від 3 морозу до 2 тепла", – попередила Діденко.

Погода в Украине 28 февраля
Погода в Україні 28 лютого/ Facebook Діденко
Погода в Украине 28 февраля
Погода в Україні 28 лютого/ meteoprog

Погода в Києві 28 лютого

У Києві зима завершиться нічними -2…-4 градусами, а вдень буде +2…+4 градуси. В другій половині дня може посилитися вітер, напрямок – з південного сходу.

Опади в п'ятницю у столиці малоймовірні, зазначила синоптикиня.

"Весна розпочнеться вологою погодою із значно слабшими морозами вночі та прохолодним днем – така типова ранньовесняна атмосфера", – підсумувала Діденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну вривається циклон Reiner
Циклон та антициклон - яка різниця/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україну вривається потепління – синоптикиня розповіла, де вдарить +11°C. На початку березня погода змінюватиметься – сухе морозне повітря поступово поступиться місцем вологому та теплому, розповіла Наталія Діденко.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління, але повертаються опади – синоптики назвали дату негоди. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +11 градусів.

Нагадаємо, Україна під атакою нової магнітної бур – як вона вплине на самопочуття. Ця магнітна буря раптово почала посилюватися після того, як пішла на спад.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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