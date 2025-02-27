Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну вривається циклон Reiner

Ви дізнаєтеся:
- Коли Україну накриє циклон Reiner
- Якою буде погода в Україні 18 лютого
Погода в Україні в останній день зими, 28 лютого, буде визначатися впливом циклону Reiner.
Частину українських областей накриють мокрий сніг і дощ. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"Зима завершиться коротким візитом компактного невеликого циклончика на ім'я Reiner вкупі із фронтом оклюзії. Нагадаю, що атмосферний фронт оклюзії – це коли холодний фронт наздоганяє теплий і вони врешті решт об'єднуються в один – у фронт оклюзії. А де атмосферні фронти, там, зазвичай, і опади. Так буде і завтра в західних областях України – циклончик з фронтом зумовлять дощ та мокрий сніг. До опадів приєднається рвучкий південно-східний вітер", – розповіла синоптикиня.
Вона зазначила, що на решті території України 28 лютого буде без істотних опадів.
Найнижча температура повітря очікується на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині та Полтавщині. У цих областях вночі буде температура повітря на рівні -10…-15 градусів.
У більшості областей України вночі буде -2…-6 градусів, на заході близько нуля.
"Впродовж дня 28-го лютого очікується 0…+6 градусів (у західних областях через опади похолоднішає), лише в східній частині на кілька градусів нижче, від 3 морозу до 2 тепла", – попередила Діденко.
Погода в Києві 28 лютого
У Києві зима завершиться нічними -2…-4 градусами, а вдень буде +2…+4 градуси. В другій половині дня може посилитися вітер, напрямок – з південного сходу.
Опади в п'ятницю у столиці малоймовірні, зазначила синоптикиня.
"Весна розпочнеться вологою погодою із значно слабшими морозами вночі та прохолодним днем – така типова ранньовесняна атмосфера", – підсумувала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Україну вривається потепління – синоптикиня розповіла, де вдарить +11°C. На початку березня погода змінюватиметься – сухе морозне повітря поступово поступиться місцем вологому та теплому, розповіла Наталія Діденко.
Також раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління, але повертаються опади – синоптики назвали дату негоди. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +11 градусів.
Нагадаємо, Україна під атакою нової магнітної бур – як вона вплине на самопочуття. Ця магнітна буря раптово почала посилюватися після того, як пішла на спад.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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