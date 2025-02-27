Переговори РФ і США у Стамбулі: з'явилася реакція України

Ці переговори, ймовірно, стосуватимуться російсько-американських двосторонніх відносин.

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Позиція України щодо переговорів РФ та США у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Коротко:

РФ і США проводять переговори у Стамбулі

Україна не була проінформована про це

У Стамбулі обговорюють двосторонні відносини між РФ і США

Росія та США проводять переговори у Стамбулі. Однак Україна не була проінформована щодо цього. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Відео розлетілось в Мережі.

Тихий додав, що, ймовірно, ці переговори не будуть стосуватися України, але МЗС слідкуватиме за заявами сторін.

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"Нас не інформували, дізналися з публічної інформації… Ніде публічно не заявлялось, що там буде обговорюватись Україна. Мені здається, що вони якраз казали, що там будуть обговорюватись російсько-американські двосторонні відносини. Тому будемо слідкувати за тим, які будуть публічні заяви після цих переговорів, будемо їх аналізувати, чи був там якийсь процес між делегаціями, але не вважаємо це переговорами по Україні", – зазначив речник МЗС.

Дивіться відео про позицію України щодо переговорів РФ та США у Стамбулі:

Позиція України щодо переговорів РФ та США у Стамбулі / фото: скріншот

Зустріч представників США і РФ у Саудівській Аравії - що про це відомо

Як повідомляв Главред, 18 лютого представники США і Росії провели консультації в Саудівській Аравії. Зустріч тривала близько 4,5 годин. Сторони обговорили можливість відновлення двосторонніх відносин. За інформацією журналістів, говорили вони і про Україну.

Україна не прийме будь-які домовленості, досягнуті без участі Києва, сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи американсько-російську зустріч в Ер-Ріяді. Він припустив, що на цій зустрічі йшли перемовини про Україну, але без України.

Представників Києва на перемовинах не було. За інформацією Bloomberg, принц Саудівської Аравії наполягав, щоб на зустрічі були делегати України, але Вашингтон і Москва виступили проти.

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