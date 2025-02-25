Росіяни бояться служби на Курщині: партизани Атеш заявили про величезні втрати

Командування Росії наплювацьки ставиться до підлеглих та новообраних окупантів.

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Окупанти бояться потрапити у Курську область / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

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У Росії величезні втрати на фронті у Курській області

Частина бійців 810-ї ОБрМП вже готує "сюрпризи" для командування РФ

Військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти РФ масово уникають відправлення у Курську область, де російські окупаційні війська зазнають величезних втрат.

"Чутки про те, що шансів повернутися звідти живими практично немає, тільки посилюють паніку серед особового складу", - зазначили у партизанському русі "Атеш". відео дня

За даними партизанів, деякі з цих військових уже вступили в "Атеш" і передають цінну інформацію, зокрема щодо командування частини, про яке військовослужбовці відгукуються вкрай невтішно. Там кажуть, що командування наплювацьки ставиться до підлеглих, примушує до штурмів і сіє страх перед саботажем серед своїх же солдатів.

"Деталі розкривати не будемо, але значна частина бійців 810-ї ОБрМП вже готує "сюрпризи" для командування, які вони мають намір піднести найближчим часом. Ми чекаємо новин від наших друзів і настійно рекомендуємо іншим триматися якомога далі від своїх командирів - скоро їм буде не до вас", - додали у партизанському русі.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Ситуація у Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська нещодавно просунулися вперед на українській ділянці фронту в Курській області на тлі бойових дій.

Стало відомо, що ЗСУ прорвали оборону росіян в Курській області до 5 км углиб. Українські війська розпочали нову серію механізованих штурмів розміром у батальйон у Курській області та просунулися до п’яти кілометрів за російськими лініями.

У Курській області ліквідували російського віце-губернатора. Стало відомо, що у зоні бойових дій у Курській області підірвався віце-губернатор Приморського краю РФ Сергій Єфремов. Він очолював загін "Тигр", який воює проти України.

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