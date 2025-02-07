КАБ майстерно збили над Запоріжжям: в ЗМІ розкрили таємничу зброю ЗСУ

Україна вочевидь знайшла ефективний метод боротьби з російськими КАБами і рішення, ймовірно, вже масштабується.

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Чим збили російський КАБ над Запоріжжям / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, Міноборони РФ

Коротко:

Російський КАБ у Запоріжжі збили за допомогою "експериментальної зброї"

ЗСУ могли використати ЗУ-23-2 для збиття авіабомби

Українські захисники збили російський КАБ в Запоріжжі за допомогою "експериментальної зброї". Зенітники могли використати ЗУ-23-2 для знешкодження ворожої авіабомби. Про це пише Defense Express.

Як зазначили у виданні, Україна продовжує шукати ефективні методи боротьби з російськими КАБами. Якщо у 2024 році це питання перебувало на стадії розробок, то наразі, схоже, рішення знайдене і вже масштабується.

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Повітряні сили України підтвердили 6 січня факт збиття російської керованої авіаційної бомби у районі Запоріжжя. Це не перший випадок, хоча деталі щодо засобів, якими було знищено бомбу, офіційно не розкриваються.

Ще у квітні 2024 року президент Володимир Зеленський повідомляв про розробку зброї для боротьби з російськими КАБами. У липні того ж року волонтер Сергій Притула заявив, що ця зброя вже проходить випробування. Очікувалося, що після підтвердження ефективності її почнуть виробляти у стислі терміни.

За непідтвердженими даними, збиття російського КАБа в Запоріжжі було здійснене за допомогою "експериментальної зброї", через що бомба впала на околиці міста. Авіаційний Telegram-канал "Соняшник" повідомив, що деякі українські зенітники вже збивали російські далекобійні бомби за допомогою ЗУ-23-2.

"Зазначимо, що це звісно не про унікальні можливості цієї зброї, а про унікальну майстерність українських бійців та дозу військової вдачі. І, як вказано у дописі, мова йде про певну тактику та вочевидь певне українське рішення, яке буде поступово масштабуватись", - наголосили аналітики.

У Defense Express додали, що зенітна артилерія, зокрема ЗУ-23-2, має ефективність вогню до 2,5 км, що дозволяє застосовувати її для точкового захисту. Водночас існують способи модернізації цих установок для підвищення точності.

Аналогічні рішення застосовуються у світовій практиці. Наприклад, система Skyguard Air Defence від Rheinmetall поєднує 35-мм зенітні гармати GDF007 з сучасною системою виявлення і наведення.

"Водночас на скільки український напрям пошуку рішення протидії російським КАБам йде тим самим шляхом вочевидь стане відомо дещо згодом", - зазначили у виданні.

КАБ / Інфографіка: Главред

Атаки РФ КАБами - новини України

Нагадаємо, у Повітряних силах України підтвердили знищення керованої авіабомби у Запоріжжі. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що це не перший випадок знищення керованої авіабомби. За його словами, росіяни запускають КАБи з дистанції, яка не входить в зону ураження ППО, але українські військові використовують різні методи протидії.

Також увечері 6 лютого російські війська скинули три керовані авіабомби на житловий будинок у селі Миропілля, Сумська область. За даними Офісу генпрокурора, загинули троє людей.

Як повідомляв Главред, Росія за добу 14 разів ударила КАБами по селу Козача Локня в Курській області, є постраждалі. Пресофіцер Олексій Дмитрашківський заявив, що РФ фактично "звільняє" власних громадян, знищуючи їхні будинки.

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