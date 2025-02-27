Трамп передумав зустрічатися з Зеленським, але втрутився Макрон - BFMTV

Білий дім попросив українського лідера не приїжджати на зустріч із Трампом 28 лютого.

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Макрон врятував візит Зеленського до США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

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Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні хотіли скасувати

Білий дім попросив українського президента не приїжджати

Зеленський звернувся до Макрона, який зв’язався з Трампом і вмовив провести зустріч

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, запланований на 28 лютого, нібито опинився під загрозою скасування. Втручання президента Франції Емманюеля Макрона допомогло зберегти зустріч. Про це повідомила телевізійна мережа BFMTV із посиланням на дипломатичні джерела.

За словами джерела видання у французьких дипломатичних колах, Білий дім попросив українського лідера не приїжджати для зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Причини цього рішення не уточнюються.

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Зеленський після цього зв'язався з Макроном, який негайно зателефонував Трампу і попросив переглянути своє рішення. За словами дипломатичного джерела, французький президент "поручився за українського колегу" і наполіг на тому, що зустріч має відбутися.

Зрештою, Вашингтон дав "зелене світло" на візит. А в середу ввечері Дональд Трамп офіційно оголосив, що прийме Володимира Зеленського у Білому домі.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Зустріч Зеленського з Трампом - останні новини

Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив офіційне запрошення від США для візиту та підписання угоди про рідкісноземельні метали. Однак у Білому домі сумніваються в доцільності зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом через заяву українського лідера про те, що угода ще не фіналізована.

Згодом Дональд Трамп підтвердив, що президент України Володимир Зеленський прибуде до США 28 лютого. Трамп наголосив, що умови угоди вже узгоджені і вона буде "дуже великою".

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що команди обох країн вже працюють над підготовкою зустрічі. За його словами, угода зі США, підтримка України та гарантії безпеки є ключовими для недопущення нових загроз з боку Росії.

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Що відомо про BFMTV? BFMTV— французька телерадіомережа, що транслює новини,повністю належить RMC BFM. Її штаб-квартира розташована в Парижі, пише Вікіпедія. Як найпопулярніший канал новин у країні з 10 мільйонами глядачів щодня, BFM TV "може похвалитися часткою ринку у Франції, яка є більшою, ніж будь-який еквівалентний канал новин у всьому світі".

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