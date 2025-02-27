У Трампа розкрили плани щодо Росії та Китаю і назвали головну мету

У Держдепі не впевнені, що вдасться повністю розірвати відносини Пекіна і Москви.

https://glavred.net/world/u-trampa-raskryli-plany-po-rossii-i-kitayu-i-nazvali-glavnuyu-cel-10643123.html Посилання скопійоване

США не хочуть, щоб Китай і Росія зміцнювали зв'язки - Держдеп / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Що сказав Марко Рубіо:

США хочуть послабити зв'язки Китаю з РФ

США не хочуть, щоб РФ стала постійним молодшим партнером Китаю

США прагнуть не допустити союзу двох ядерних держав

США ставлять перед собою завдання послабити альянс агресора РФ і Китаю. Вашингтону не вигідні відносини Пекіна і Москви. У цьому контексті для Штатів буде краще, щоб були відносини з Росією. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо.

Як повідомляє Bloomberg, він розповів про те, що для Вашингтона важливо послабити китайсько-російські відносини, але водночас не допустити розколу між двома ядерними державами.

відео дня

"Я не знаю, чи вдасться нам коли-небудь повністю відірвати їх (Росію) від відносин із Китаєм. Я також не думаю, що перебування Китаю і Росії на шиї один одного добре для глобальної стабільності, тому що вони обидва - ядерні держави", - пояснив Рубіо позицію Білого дому.

За його словами, розвиток стосунків Пекіна і Москва створять проблеми для Штатів, особливо в тому разі, якщо РФ стане "постійним молодшим партнером" КНР. Тоді буде об'єднання двох ядерних держав проти США.

"Ми можемо опинитися в ситуації, коли, незалежно від того, хоче Росія поліпшити свої стосунки зі США чи ні, вона це не зможе, бо стане повністю залежною від китайців, оскільки ми відрізали їх. Найкращим результатом для нас є мати відносини з Росією", - наголосив Марк Рубіо.

Відносини Китаю, Росії та США - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше в Китаї закликали США і РФ значно скоротити свої ядерні арсенали. У Пекіні нагадали, що американці і росіяни є володарями 90% всього світового ядерного потенціалу.

Коротко про те, які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Санкції Штатів проти Росії призвели до того, що Китай став закуповувати більше нафти в Ірану, ніж у Кремля, зазначали журналісти Bloomberg. Утім, американці планують попрацювати над тим, щоб скоротити експорт іранської нафти.

Китай, схоже, стурбований спробами адміністрації Трампа налагодити відносини з РФ, вважають у The Washington Post. Пекін побоюється зближення Вашингтона і Москви, але вважає, що такі спроби приречені на провал.

Інші новини:

Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред