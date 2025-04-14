Нові деталі удару по Сумах та закиди Трампа: головні новини України (дайджест)

Новини України 14 квітня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 14 квітня / Колаж Главред, фото: ДСНС України, УНІАН, скрііншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

В Одесі ворожий дрон влучив у лікарню: спалахнула пожежа, постраждали люди

Увечері 13 квітня Одеса опинилася під ударом російських безпілотників-камікадзе. У місті прогриміли вибухи. Після опівночі 14 квітня мер Одеси Геннадій Труханов повідомив подробиці російської атаки.

За словами Труханова, через атаку постраждала одна з лікарень. У медичному закладі пошкоджено перекриття і скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали.

відео дня

У Харкові прогримів вибух: через атаку БПЛА почалася пожежа площею в 1000 метрів

Уранці в понеділок, 14 квітня, у Харкові пролунав вибух - над містом було зафіксовано ворожий БПЛА.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство в Салтівському районі. На місці влучання спалахнула пожежа.

Може початися світова війна: Зеленський назвав кінцеву мету Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз на карту поставлено безпеку всього світу. Повномасштабна війна з Росією, яка триває вже понад три роки, може загостритися, якщо Україна за підтримки своїх союзників не виступить рішуче проти подальшого військового просування РФ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю програмі "60 хвилин" на американському каналі CBS у своєму рідному місті Кривий Ріг за тиждень після того, як російська ракета вбила 19 осіб, зокрема дев'ятьох дітей біля дитячого майданчика.

"Ви зрозумієте, що зробив Путін": Зеленський запросив Трампа в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що главі Білого дому Дональду Трампу варто приїхати в Україну, перш ніж продовжувати втілювати свій мирний план. Про це глава держави сказав в інтерв'ю програмі "60 хвилин" на американському каналі CBS.

За словами Зеленського, перебуваючи в Україні, Трамп міг би "зрозуміти, що тут відбувається".

До 100 тис. військових і 13 тис. цивільних: названо втрати України у війні

Президент України Володимир Зеленський розповів про втрати, яких зазнала Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Як повідомили журналісти американського каналу CBS, окупанти здійснили 1700 атак на школи. Зруйновано 780 медустанов. Загинуло понад 600 дітей. Повідомляється також про 13 тис. загиблих цивільних та до 100 тис. втрат серед військових.

Президент США Дональд Трамп майже через добу відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, унаслідок якого загинули 34 людини. Американський лідер заявив, що РФ зробила "помилку". Про це повідомило видання Forbes.

РФ зіткнулася з проблемами, наступ окупантів на фронті сповільниться: деталі від ISW

Нинішня військова тактика країни-агресорки Росії у війні проти України, ймовірно, призведе до більших масштабів втрат у лавах окупантів. А в подальшому це може посприяти тому, що просування російських військ вздовж лінії фронту уповільниться.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що така думка підкріплюється постійними скаргами російських провоєнних блогерів на поведінку окупаційних сил.

Мерц підтримав постачання ракет Taurus Україні, але є умова

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий постачати Україні німецько-шведські далекобійні ракети Taurus. Однак, за його словами, є умова.

Під час програми Caren Miosga на телеканалі ARD увечері 13 квітня у політика запитали про можливість постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus. Мерц відповів, що завжди був згоден із такою ідеєю.

Інструктор Яворівського полігону готував теракти проти командирів ЗСУ на замовлення РФ

На Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні. Про це повідомила Служба безпеки України.

Дощі і грози накриють кілька областей на Великдень: де буде сильна негода

Погода в Україні на Великдень, 20 квітня, у більшості областей буде сухою і сонячною. Проте частину областей накриють дощі та грози.

Негода очікується у західних областях. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

"Великдень, за попереднім прогнозом, обіцяє бути в Україні переважно сухим та сонячним із температурою повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +18…+23 градуси, лише в західних областях 20-го квітня ймовірні дощі, подекуди з грозами, та +16…+21 градус", – зазначила Діденко.

"100 тисяч загиблих бійців ЗСУ": у Зеленського спростували дані CBS News

Прессекретар президента України Сергій Никифоров прокоментував матеріал CBS News з інтерв'ю Володимира Зеленського, де озвучувалися українські втрати у війні з РФ.

Як пише Ліга, Никифоров у коментарі журналістам зазначив, що програма 60 Minutes телеканалу CBS випустила інтерв'ю з президентом Зеленським, де закадровим текстом йдеться про нібито до 100 000 загиблих українських військових під час повномасштабної війни.

Як завершиться війна і чи будуть переговори: Зеленський озвучив свій прогноз

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе окупувати всю Україну. При цьому в України немає сил, щоб деокупувати всі захоплені росіянами території. Про це глава держави сказав в інтерв'ю програмі 60 minutes на американському каналі CBS.

"Усе повернеться. Бажано, щоб дипломатичним шляхом. Безумовно, не хочеться втрачати людей", - сказав він.

"Ракета за 45 секунд долітає": нові деталі подвійного удару РФ по Сумах

Унаслідок ракетного удару РФ по Сумах у неділю 34 людини загинули, приблизно 40 перебивають у лікарні, 11 із них - у важкому стані, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За попередніми даними, йдеться про дію осколково-фугасної бойової частини ракети при зіткненні з поверхнею, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

Без США Україна зазнаватиме багато втрат: Зеленський зробив важливу заяву

Якщо Україна залишиться без американської підтримки, вона зазнаватиме багато втрат – людських і територіальних.

Без США важко буде швидко завершити війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі 60 minutes на американському каналі CBS.

В Сумах прогримів потужний вибух - в небо здіймається величезний стовп диму

У понеділок, 14 квітня, у Сумах пролунав вибух. Росіяни атакували місто ударним БпЛА типу "Шахед". Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

"Знову у місті Суми пролунав вибух", - розповів він.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Згодом стало відомо про активність розвідувальних дронів у Сумському районі.

Путін зараз в позиції сили через дії Трампа – The Telegraph

Лояльна поведінка президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна посилює впевненість глави Кремля у тому, що він може продовжувати війну проти України.

Трамп, який раніше обіцяв завершити війну в Україні "упродовж 24 годин", своїми діями сприяє її продовженню, а не закінченню. Про це пише видання The Telegraph.

"Він виправдовує Путіна": Зеленський різко висловився щодо позиції Венса

Президент України Володимир Зеленський критично відгукнувся про позицію віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо війни, розв'язаної РФ.

В інтерв'ю CBS News він зазначив, що соратник Дональда Трампа не розуміє, що насправді відбувається в Україні і говорить тими самими фразами, які раніше звучали від росіян.

Під час ракетного удару по Сумах 13-річний школяр Кирило Ілляшенко проявив справжній героїзм і навіть попри поранення, він вибрався з палаючого автобуса та врятував інших пасажирів, розблокувавши двері. Саме заняття вільною боротьбою допомогло йому згрупуватись і продумати план дій. Про це він розповів у коментарі виданню Кордон.Медіа.

В Туреччині заявили про переговори між Україною та РФ: що відомо та яка ціль Анкари

В медіа з'явилася інформація про можливі переговори між Україною та Росією в Туреччині, які нібито заплановані на 15–16 квітня. Зокрема, повідомлялося, що зустрічі мали відбутися в штабі Військово-морських сил Туреччини в Анкарі та стосуватися питань безпеки в Чорному морі.

Главред зібрав головне, що варто знати про нібито заплановані переговори між Україною та Росією.

Україна готує альтернативу параду Путіна у Москві 9 травня - що передбачається

Президента України Володимир Зеленський запросив європейських лідерів відвідати Київ 9 травня як символ дипломатичної єдності на тлі традиційного військового параду, який того ж дня проводить у Москві російський президент Володимир Путін. Про це повідомляє видання Politico.

Трамп звинуватив Зеленського і Байдена у початку війни і розкрив деталі

Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив свого попередника Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у початку агресії Росії проти України, при цьому не згадавши жодного разу російського диктатора та воєнного злочинця Путіна. Відповідну заяву він опублікував у соціальній мережі Truth Social.

В Україні змінили штрафи за порушення військового обліку - що передбачає закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає зменшення штрафу на 50% для військовозобов’язаних, які добровільно готові його сплатити. Це стосується осіб, які несвоєчасно оновили облікові дані або ухилялися від служби . Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Військовополонені громадяни Китаю розповіли, як потрапили на війну проти України

Двоє громадян Китаю, які потрапили в полон ЗСУ, переконують, що не хотіли брати участь у боях проти України. Про це вони розповіли на пресконференції, яку провела Служба безпеки України, передає Суспільне.

Росіян готують до продовження війни: Зеленський розкрив цинічний задум Кремля

Російський диктатор Володимир Путін не бажає зупиняти загарбницьку війну проти України, а державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Він нагадав, що рівно 34 дні тому Україна позитивно відповіла на повне тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами.

ЄС презентує детальний план щодо відмови від нафти і газу з РФ

Європейська комісія збирається оголосити детальну стратегію щодо поступової відмови від імпорту російської нафти і газу вже 6 травня. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в ЄС.

Зазначається, що у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Євросоюз зобов'язався відмовитися від російського викопного палива до 2027 року. Проте Єврокомісія відклала публікацію своєї "дорожньої карти" щодо поступової відмови від нафти і газу з РФ. Спочатку опублікувати документ планували минулого місяця.

Трамп звинуватив Україну у початку війни та поставив дедлайн для Путіна - що відомо

14 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп зробив низку суперечливих заяв щодо війни в Україні, поклавши відповідальність за її початок на свого попередника Джо Байдена та українського лідера Володимира Зеленського.

Главред зібрав головні заяви президента США Трампа щодо України.

Суми знову під атакою балістики, є приліт - що відомо про наслідки удару

Ввечері, 14 квітня російські окупаційні війська завдали нового удару по Сумах із застосуванням балістичного озброєння. Про це повідомляє Суспільне.

"В Сумах пролунав вибух", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

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