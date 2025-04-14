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Інструктор Яворівського полігону готував теракти проти командирів ЗСУ на замовлення РФ

Руслана Заклінська
14 квітня 2025, 11:21оновлено 14 квітня, 11:57
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Агент РФ отримав "карт-бланш" на вибір способу ліквідації українських військових.
Інструктор Яворівського полігону готував теракти проти командирів ЗСУ на замовлення РФ
Інструктор Яворівського зливав дані та готував теракти для Росії / Колаж: Главред, фото: СБУ

Коротко:

  • СБУ затримала інструктора Яворівського полігону, який працював одночасно на ФСБ та ГРУ
  • Завданням зрадника було організувати теракти проти командирів ЗСУ
  • Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна

На Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, зрадником виявився інструктор Яворівського полігону, який був завербований російськими спецслужбами. Чоловік одночасно працював на ФСБ та російську воєнну розвідку (ГРУ).

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"Його завдання від ГРУ РФ полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони. Задокументовано, що агент отримав від куратора "карт-бланш" на вибір способу ліквідації українських військових", - йдеться у повідомленні.

Одним з варіантів, який агент розробляв, було виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП), який зрадник планував закласти в штаб або навчальний корпус на території полігону. Інший сценарій передбачав використання одного з його колег для того, щоб той "втемну" заніс замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів.

Крім того, розглядався варіант ракетного удару за координатами розташування українських захисників на полігоні.

Завдяки оперативності СБУ вдалося запобігти терактам. Співробітники служби задокументували наміри ворога та затримали зрадника на етапі підготовки пропозицій з ліквідації для свого куратора. Під час обшуків у затриманого були вилучені три телефони з сім-картами, які він використовував для зв'язку з російськими окупантами.

Також СБУ встановила, що агент активно співпрацював з куратором з ФСБ. Для нього зрадник збирав інформацію про чисельність і склади підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник наразі перебуває під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття російських агентів - новини України

Нагадаємо, в Одесі затримали 18-річного агента ФСБ, який 20 лютого підірвав авто військового прокурора. За даними СБУ та Нацполіції, юнака завербували через месенджер і доручили здійснити теракт. Він самостійно виготовив вибухівку (300 г у тротиловому еквіваленті) та заклав її під авто, активувавши дистанційно за інструкцією кураторів з РФ.

Також СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про затримання російської агентки на Полтавщині, яка планувала серію вибухів біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік. За сценарієм кураторів з РФ, пристрій мав вибухнути під час закладки разом із виконавицею.

Як повідомляв Главред, СБУ викрила групу українських зрадників, які з території Росії намагаються реалізувати ідею Путіна щодо "зовнішнього управління" Україною. Вони проголосили себе "єдиною легітимною владою" та просувають план створення проросійської адміністрації.

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