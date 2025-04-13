Трамп зробив різку заяву щодо війни після візиту Віткоффа до Путіна

Трамп вважає, що переговорний процес щодо закінчення війни, мовляв, просувається.

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Відносини України та Росії, мовляв, можуть бути хорошими - Трамп / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

Головне із заяви Трампа:

Настає момент, коли потрібно "або змиритися, або заткнутися"

Треба подивитися, який у підсумку буде результат

Американський президент Дональд Трамп заявив, що відносини між країною-агресором Росією та Україною, мовляв, можуть бути хорошими. Начебто тепер настає момент, коли треба "або змиритися, або заткнутися". Однак "усе йде добре".

Як повідомляє CNN, на борту літака Air Force One він розповів журналістам про свою думку з приводу дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни.

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"Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли треба або змиритися, або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", - каже Трамп.

Примітно, коментар глави Білого дому з'явився наступного дня після того, як його посланник Стів Віткофф провів у Росії зустріч із Путіним. Розмова тривала понад 4 години.

Що обіцяв Трамп перед виборами / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Трамп розлючений через Путіна більше, ніж ми уявляємо. На думку глави держави, потрібно поставити Кремль у такі умови, коли Путін почне виконувати домовленості.

Найшвидший спосіб завершити війну - мовляв, передати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області агресору Росії - про це, на думку журналістів Reuters, заявив Стів Віткофф Дональду Трампу після перемовин із російськими представником Дмитрієвим. Генерал Кіт Келлог, який є посланником Штатів в Україні, виступив категорично проти.

У Міноборони Естонії вважають, що РФ і США можуть "домовитися" щодо України до 9 травня. У такій ситуації союзникам слід поставити Києву озброєння "настільки швидко, наскільки це можливо".

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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