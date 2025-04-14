Україна готує альтернативу параду Путіна у Москві 9 травня - що передбачається

Україна готує масштабний візит європейських лідерів до України 9 травня, зокрема, для обговорення гарантій безпеки у разі перемир'я з РФ, зазначають ЗМІ.

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Україна готує противагу параду Путіна у Москві / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі Politico:

Україна запросила європейських лідерів до Києва 9 травня

Цей візит готується на противагу параду перемоги в Москві

Президента України Володимир Зеленський запросив європейських лідерів відвідати Київ 9 травня як символ дипломатичної єдності на тлі традиційного військового параду, який того ж дня проводить у Москві російський президент Володимир Путін. Про це повідомляє видання Politico.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга передав офіційне запрошення колегам з ЄС під час зустрічі в Люксембурзі, закликавши їх показати "єдність і рішучість у відповідь на найбільшу агресію в Європі з часів Другої світової війни".

відео дня

Крім того, Зеленський висловив готовність прийняти в Києві лідерів коаліції, які хочуть обговорити гарантії безпеки для України після досягнення можливого перемир’я з Росією.

Сибіга уточнив, що США до цієї коаліції не входять.

"Хоча він (Сибіга - ред.) не уточнив, де відбудеться ця зустріч, обговорюється можливий візит в Україну на початку травня глав держав, у тому числі майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца", - повідомили два дипломати ЄС на умовах анонімності.

Крім того, зазначається, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін запросив на святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні в Москві лідерів Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії, але не надіслав запрошення ані США, ані більшості країн ЄС.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський розкритикував позицію віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо війни, яку розв’язала Росія. В інтерв’ю CBS News він заявив, що соратник Дональда Трампа не розуміє реальної ситуації в Україні та повторює риторику росіян.

За інформацією The Telegraph, поблажливе ставлення Дональда Трампа до президента РФ Володимира Путіна лише зміцнює впевненість останнього в можливості продовжувати агресію. Хоча Трамп і обіцяв завершити війну "за 24 години", його дії фактично сприяють затягуванню конфлікту.

Британська розвідка повідомила, що за 2025 рік втрати армії РФ в Україні становлять приблизно 138 тисяч убитих і поранених. Загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення, ймовірно, перевищили 920 тисяч осіб.

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