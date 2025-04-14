У Харкові прогримів вибух: через атаку БПЛА почалася пожежа площею в 1000 метрів

Під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство в Салтівському районі.

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Дрони атакували Харків вранці 14 квітня / Колаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

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Харків атакували дрони

Спалахнула пожежа площею в 1000 метрів

Уранці в понеділок, 14 квітня, у Харкові пролунав вибух - над містом було зафіксовано ворожий БПЛА.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство в Салтівському районі. На місці влучання спалахнула пожежа.

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"Горять складські приміщення з продуктами харчування. Площа пожежі - тисяча метрів", - повідомив Терехов.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків.

За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака дронів на Одесу

Як писав Главред, увечері 13 квітня Одеса опинилася під ударом російських безпілотників-камікадзе. У місті прогриміли вибухи.

Після опівночі 14 квітня мер Одеси Геннадій Труханов повідомив подробиці російської атаки. За його словами, через атаку постраждала одна з лікарень. У медичному закладі пошкоджено перекриття і скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали.

Крім того, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автомобілі.

Наразі відомо про 5 постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

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