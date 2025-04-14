У Харкові прогримів вибух: через атаку БПЛА почалася пожежа площею в 1000 метрів

Коротко:
- Харків атакували дрони
- Спалахнула пожежа площею в 1000 метрів
Уранці в понеділок, 14 квітня, у Харкові пролунав вибух - над містом було зафіксовано ворожий БПЛА.
Як повідомив мер міста Ігор Терехов, під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство в Салтівському районі. На місці влучання спалахнула пожежа.
"Горять складські приміщення з продуктами харчування. Площа пожежі - тисяча метрів", - повідомив Терехов.
Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків.
За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.
Атака дронів на Одесу
Як писав Главред, увечері 13 квітня Одеса опинилася під ударом російських безпілотників-камікадзе. У місті прогриміли вибухи.
Після опівночі 14 квітня мер Одеси Геннадій Труханов повідомив подробиці російської атаки. За його словами, через атаку постраждала одна з лікарень. У медичному закладі пошкоджено перекриття і скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали.
Крім того, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автомобілі.
Наразі відомо про 5 постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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