"100 тисяч загиблих бійців ЗСУ": у Зеленського спростували дані CBS News

За словами Сергія Никифорова, CBS News приписало президенту Володимиру Зеленському деякі твердження, яких він не говорив.

https://glavred.net/ukraine/100-tysyach-pogibshih-boycov-vsu-u-zelenskogo-oprovergli-dannye-cbs-news-10655819.html Посилання скопійоване

Сергій Никифоров прокоментував публікацію CBS News з інтерв'ю Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне:

Никифоров заявив, що Зеленський не називав цифру про 100 000 загиблих українських військових

CBS News приписало президенту деякі заяви, яких він не робив

Прессекретар президента України Сергій Никифоров прокоментував матеріал CBS News з інтерв'ю Володимира Зеленського, де озвучувалися українські втрати у війні з РФ.

Як пише Ліга, Никифоров у коментарі журналістам зазначив, що програма 60 Minutes телеканалу CBS випустила інтерв'ю з президентом Зеленським, де закадровим текстом йдеться про нібито до 100 000 загиблих українських військових під час повномасштабної війни.

відео дня

Він звернув увагу на те, що джерело відповідної інформації щодо втрат ЗСУ в сюжеті не вказується.

За словами Никифорова, президент Зеленський в інтерв'ю такої цифри не називав, як і деякі інші речі, що прозвучали в закадровому тексті.

Про що йшлося в матеріалі CBS News

"Щоденні російські удари по українських містах. 1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 вбитих мирних мешканців і до 100 000 українських військових", - йшлося в матеріалі видання.

"Наш народ платить найвищу ціну. Немає більш високої ціни. Ми віддали всі наші гроші - все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей", - заявив Зеленський в інтерв'ю американським журналістам.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський озвучив статистику втрат, яких зазнала Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що главі Білого дому Дональду Трампу варто приїхати в Україну, перш ніж продовжувати втілювати свій мирний план. За словами Зеленського, перебуваючи в Україні, Трамп міг би "зрозуміти, що тут відбувається".

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сисркий зазначив, що завдяки професіоналізму українських військ втрати РФ з початку року досягли 100 тисяч осіб.

Більше новин:

Хто такий Сергій Никифоров? Сергій Сергійович Никифоров – український телеведучий. Прессекретар президента України з 9 липня 2021 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред