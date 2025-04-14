"100 тисяч загиблих бійців ЗСУ": у Зеленського спростували дані CBS News

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- Никифоров заявив, що Зеленський не називав цифру про 100 000 загиблих українських військових
- CBS News приписало президенту деякі заяви, яких він не робив
Прессекретар президента України Сергій Никифоров прокоментував матеріал CBS News з інтерв'ю Володимира Зеленського, де озвучувалися українські втрати у війні з РФ.
Як пише Ліга, Никифоров у коментарі журналістам зазначив, що програма 60 Minutes телеканалу CBS випустила інтерв'ю з президентом Зеленським, де закадровим текстом йдеться про нібито до 100 000 загиблих українських військових під час повномасштабної війни.
Він звернув увагу на те, що джерело відповідної інформації щодо втрат ЗСУ в сюжеті не вказується.
За словами Никифорова, президент Зеленський в інтерв'ю такої цифри не називав, як і деякі інші речі, що прозвучали в закадровому тексті.
Про що йшлося в матеріалі CBS News
"Щоденні російські удари по українських містах. 1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 вбитих мирних мешканців і до 100 000 українських військових", - йшлося в матеріалі видання.
"Наш народ платить найвищу ціну. Немає більш високої ціни. Ми віддали всі наші гроші - все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей", - заявив Зеленський в інтерв'ю американським журналістам.
Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський озвучив статистику втрат, яких зазнала Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що главі Білого дому Дональду Трампу варто приїхати в Україну, перш ніж продовжувати втілювати свій мирний план. За словами Зеленського, перебуваючи в Україні, Трамп міг би "зрозуміти, що тут відбувається".
Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сисркий зазначив, що завдяки професіоналізму українських військ втрати РФ з початку року досягли 100 тисяч осіб.
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Хто такий Сергій Никифоров?
Сергій Сергійович Никифоров – український телеведучий. Прессекретар президента України з 9 липня 2021 року, пише Вікіпедія.
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