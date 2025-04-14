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Дощі і грози накриють кілька областей на Великдень: де буде сильна негода

Альона Вороніна
14 квітня 2025, 11:25
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Погода в Україні у тиждень перед Великоднем ставатиме все теплішою. Проте на саме свято Воскресіння Хрестового у кількох областях буде сильна негода.
Пасха, дождь
Погода в Україні - дощі і грози накриють кілька областей на Великдень/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на Великдень 20 квітня
  • Якою буде погода в Україні 15 квітня

Погода в Україні на Великдень, 20 квітня, у більшості областей буде сухою і сонячною. Проте частину областей накриють дощі та грози.

Негода очікується у західних областях. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"Великдень, за попереднім прогнозом, обіцяє бути в Україні переважно сухим та сонячним із температурою повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +18…+23 градуси, лише в західних областях 20-го квітня ймовірні дощі, подекуди з грозами, та +16…+21 градус", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 15 квітня

Тиждень перед Великоднем в Україні буде теплим, нарешті припиняться заморозки і тепло наростатиме навіть уночі, в впродовж дня температура повітря очікується вже досить високою.

У вівторок, 15 квітня, очікується +14…+20 градусів. Найтепліше буде у східних областях, а прохолодніше в західній частині та в районах, близьких до морів.

"Особливість завтрашнього дня – сильний вітер південного напрямку. Штормові пориви ймовірні на заході, півночі, в Криму та Приазов'ї. У більшості центральних та південних областей, в східній частині – вітер помірний", – попередила синоптикиня.

Погода в Украине 15 апреля
Погода в Україні 15 квітня/ meteoprog

Погода в Києві 15 квітня

У Києві 15 квітня буде сухо, сонячно. Денна температура повітря становитиме +16…+18 градусів. За словами Діденко, такою буде погода весь цей тиждень із наростанням тепла.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, синоптикиня дала прогноз, якою буде погода на Великдень. Стало відомо, якою буде температура повітря на Великдень.

Також повідомлялося, що будуть дощі і різке потепління до +25°C – стало відомо, якою буде погода в Україні до Великодня. До кінця другої декади квітня в Україні очікується потепління та мінімум опадів, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, магнітна буря "трусить" країну – стало відомо, як довго триватиме геомагнітний шторм. Ця магнітна буря може вплинути на ваше самопочуття, оскільки вона вважається досить сильною.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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