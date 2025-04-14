Військовополонені громадяни Китаю розповіли, як потрапили на війну проти України

Обидва полонені хочуть повернутися до Китаю в рамках обміну.

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Військовополонені громадяни КНР дали пресконференцію журналістам / Колаж: Главред, фото: скріншот із пресконференції

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Як полонені китайці потрапили на війну в Україну

Чи планують полонені громадяни КНР повертатися додому у рамках обміну

Двоє громадян Китаю, які потрапили в полон ЗСУ, переконують, що не хотіли брати участь у боях проти України. Про це вони розповіли на пресконференції, яку провела Служба безпеки України, передає Суспільне.

Один із полонених Ван Гуанцзюнь розповів, що 5 лютого прибув у Росію, до Москви. Вже 25 лютого він був контрактником в армії РФ. Потім його переправили до Ростова, а вже 1 квітня направили на передову в Донецьку область.

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Полонений громадянин Китаю стверджує, що від нього приховували інформацію щодо контракту з армією РФ, зокрема, йому не надали жодних деталей щодо обов'язків за контрактом та винагород. Ван Гуанцзюнь запевнив, що йому спочатку пропонували іншу роботу, будівельником.

Він розповів, що росіяни надали йому карту, на яку громадянин Китаю отримав 200 тисяч рублів, але полонений не міг цією картою користуватись. Періодично російські окупанти забирали карту, щоб витрачати гроші на пальне, на павербанки.

Інший полонений Китаю розповів, що прибув до Росії 24 грудня 2024 року, а вже 28 грудня він був у Ростові як контрактник армії РФ. На початку лютого він був у тимчасово окупованому Донецьку. Він воював на кількох напрямках фронту, а 5 квітня потрапив у полон ЗСУ на Донеччині.

Чжан Ренбо зазначив, що приїхав в Росію, щоб отримати роботу пов'язану з реабілітацією, однак став військовим.

Обидва полонені хочуть повернутися до Китаю в рамках обміну. Вони розповіли, що в КНР на них "чекає покарання" за участь у бойових діях в іншій країні, та вони все одно прагнуть повернутись додому.

При цьому вони додали, що російську військове командування не готувало їх до здачі в полон.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Китайські військові в Україні - новини за темою

Як писав Главред, 8 стало відомо, що Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російських військ у Донеччині. Президент Зеленський повідомив, що у полонених були знайдені документи, банківські картки та особиста інформація.

Пізніше Служба безпеки України розкрила деталі допиту полонених китайців. За їх даними, перший полонений є безробітним і народився у 1991 році. Його завербував представник Росії в Китаї, а у лютому 2025 року чоловік прибув до Москви для підписання контракту.

Другий полонений, народжений у 1998 році, стверджує, що приїхав до Росії з туристичною метою в грудні 2024 року. Потім він подав заявку на контракт, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу і виплату 2 млн рублів.

Представник МЗС КНР Лінь Цзянь під час брифінгу заявив, що Китай не направляв своїх військових для участі у бойових діях в Україні.

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Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

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