У Сумах 13-річний школяр з пораненням врятував пасажирів з палаючого автобуса

Хлопець отримав поранення — три уламки потрапили в голову, один з них уже видалили.

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13-річний школяр вибрався з палаючого автобуса та врятував інших / Колаж: Главред, фото: КП СМР "Електроавтотранс", Сумська ЗОШ №4

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У Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко вистрибнув із палаючого автобуса

Хлопець розблокував двері й допоміг врятувати інших пасажирів

Кирило отримав поранення — три уламки потрапили в голову

У Сумах під час ракетної атаки 13 квітня 13-річний Кирило Ілляшенко вибрався з охопленого вогнем автобуса через розбите вікно та допоміг іншим пасажирам врятуватися. Про це повідомив в.о. мера Сум Артем Кобзар в ефірі телемарафону.

"Коли прилетіла ворожа ракета, було влучання в автобус осколками, який загорівся. Один із вихованців ДЮСШ, 13-річний хлопчик вистрибнув у вікно, розблокував двері, які були заблоковані, і допоміг вийти людям з охопленого вогнем транспорту. Прізвище хлопця — Ілляшенко", - розповів Кобзар. відео дня

За даними місцевого видання Кордон.Медіа, після ворожої атаки один із міських автобусів загорівся. Усередині перебували пасажири, серед яких — школяр Кирило та його мама Марина. Двері транспортного засобу були заблоковані, а вогонь швидко охоплював салон.

Незважаючи на шок і небезпеку, хлопець не розгубився. Через розбите вибухом вікно він вибрався з палаючого автобуса, а потім повернувся, щоб допомогти іншим людям, які ще були живі й потребували порятунку.

"Кирило зазнав поранень – три уламки влучили в голову. Один із них лікарям уже вдалося дістати. Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків", - розповів в.о. мера Сум.

Мати Кирила розповіла, що сина ще будуть обстежувати медики. Жінка також постраждала - її обличчя посічене склом, однак серйозної загрози здоров’ю немає і її вже відпустили додому.

У Сумській ЗОШ №4 ім. Героя України О. Аніщенка повідомили, що Кирило навчається у 8 класі. Також він займається вільною боротьбою в дитячо-юнацькій спортивній школі "Факел".

"Цей героїчний вчинок гідний вдячності і пошани. Кіріл, ми пишаємося тобою й твоєю мужністю! Найшвидшого тобі одужання, наш Герою!" - зазначили у повідомленні.

Ракетний удар РФ по центру Сум - головне

Як повідомляв Главред, 13 квітня російські війська завдали два ракетні удари по центру Сум, один із яких став особливо руйнівним. Ракета з осколковим зарядом вибухнула у повітрі, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко заявив, що атака була спрямована безпосередньо по житлових районах. Серед загиблих є дитина та відома українська артистка Олена Когут.

Крім цього, російський ракетний удар по центру Сум забрав життя водія тролейбуса Миколи Леона та більшості пасажирів. КП СМР "Електроавтотранс" повідомило, що ракетний удар не залишив шансів на порятунок людям.

За словами президента Володимира Зеленського, в результаті атаки загинуло 34 людини, ще 117 осіб отримали поранення, серед яких і 4-річна дівчинка. Одна ракета влучила в будівлю університету, інша – у центр міста.

У Генштабі ЗСУ пообіцяли, що Росія отримає невідворотну відплату за цей злочин.

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Хто такий Артем Кобзар? Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

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