В Одесі ворожий дрон влучив у лікарню: спалахнула пожежа, постраждали люди

У медичному закладі пошкоджено перекриття та скління, понівечена операційна.

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Про наслідки атаки дронів на Одесу повідомив мер Труханов / Колаж: Главред, фото: t.me/truonline

Коротко:

В Одесі прогриміли вибухи

Через атаку РФ постраждала лікарня та житлові будинок

Постраждали п'ятеро людей

Увечері 13 квітня Одеса опинилася під ударом російських безпілотників-камікадзе. У місті прогриміли вибухи. Після опівночі 14 квітня мер Одеси Геннадій Труханов повідомив подробиці російської атаки.

За словами Труханова, через атаку постраждала одна з лікарень. У медичному закладі пошкоджено перекриття і скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали.

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Крім того, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автомобілі.

"На місці працюють оперативні служби та міський штаб. Після отримання дозволу комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків атаки та відновлення дорожнього полотна", - повідомив Труханов у Telegram.

Наразі відомо про 5 постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

Ракетний удар РФ по центру Сум - головне

Як повідомляв Главред, 13 квітня російські війська завдали два ракетні удари по центру Сум. Ракета з осколковим зарядом вибухнула в повітрі, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки загинуло 34 людини, ще 117 - дістали поранення, серед яких і 4-річна дівчинка. Одна ракета влучила в будівлю університету, інша - у центр міста.

Начальник Сумської ДВА Сергій Кривошеєнко заявив, що атака була спрямована безпосередньо по житлових районах. Серед загиблих є дитина та відома українська артистка Олена Когут.

Крім цього, російський ракетний удар по центру Сум забрав життя водія тролейбуса Миколи Леона та більшості пасажирів. КП СМР "Електроавтотранс" повідомило, що ракетний удар не залишив шансів на порятунок людям.

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