'Ціни на нафту можуть обвалитись до нуля': що чекає РФ та як це вплине на війну

Ситуація для Росії стає дедалі катастрофічнішою, вже скоро Кремль може не мати коштів для подальшого ведення війни, вказує аналітик.

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Росія може залишитись без коштів для продовження війни проти України та підтримки економіки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Про що сказав Загородній:

Ціна на нафту може обвалитись до нуля

Росія перебуває в гіршому становищі ніж СРСР у 1980-х

Падіння цін на нафту може спровокувати обвал цін на газ

Падіння цін на нафту, спричинене новою хвилею глобальної економічної нестабільності, може стати для Росії фатальним ударом. Про це в коментарі Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За словами аналітика, Трамп не зможе одночасно рятувати Росію та перезапустити економіку США. Президент США вже прийняв рішення про введення нових мит проти майже 200 країн, що автоматично означає обвал цін на нафту.

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"На скільки може обвалитися ціна на нафту? До нуля. Уже був прецедент під час пандемії ковіду, коли нафта коштувала нуль. Ба більше, були навіть від'ємні ставки, тобто людям доплачували, щоб хто-небудь забрав цю нафту", - сказав він.

Загородній наголосив, що падіння цін на нафту визначатиметься ринковими умовами, і наразі передбачити темпи цього процесу складно. Однак, безперечно, зниження триватиме через глобальну економічну кризу.

Найбільше від цього постраждає Росія, яка перебуває під санкціями. До того ж удари з боку України суттєво пошкодили російську нафтову інфраструктуру, а належного обладнання для її відновлення в РФ немає. Через це собівартість видобутку нафти вже досягла 35–40 доларів за барель. До того ж Росії стає дедалі складніше транспортувати або переробляти цю нафту.

Він робить висновок, падіння цін на нафту є серйозним викликом для російської економіки.

"Тому американці так сильно поспішають припинити війну. Вони фактично запропонували росіянам вийти із ситуації добре, зберігши обличчя. Але Росія вирішила не йти на це і продовжила бикувати", - говорить він.

Тарас Загородній зазначає, що запущений процес, який він порівнює з цунамі, вже не зупинити. Трамп реалізує свою передвиборчу обіцянку — знизити ціну на нафту до 40 доларів за барель. Хоча раніше очікувалося, що це відбудеться дипломатичним шляхом — через перемовини з Саудівською Аравією чи зняття санкцій з Венесуели, натомість він обрав інший підхід — створення глобальної кризи, що водночас дозволяє розв'язати економічні проблеми в самих США. Це, своєю чергою, сприяє падінню цін на нафту.

Аналітик підкреслює, що нинішнє становище Росії гірше за те, в якому перебував Радянський Союз у 1980-х. Тоді військові витрати становили приблизно 20% бюджету, тоді як Росія нині витрачає на оборону до 40%, фактично мчачи на повній швидкості в глухий кут.

"Крім того, ціни на нафту знижуються стрімко - за 3-4 дні на 10%. А криза ж тільки розгорається. Тому вже через місяць настане зовсім "веселий" час для росіян, а, може, навіть раніше. "Веселощі" полягатимуть у тому, що у Росії не стане грошей на ведення війни і підтримку економіки", - зазначив Загородній.

Однак навіть такі обставити, на думку експерта, не змусять Росію змінити свою поведінку, принаймні поки російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путіна перебуває при владі в РФ.

Він переконаний, що Кремль буде вживати контрзаходів, зокрема почне вилучення вкладів у населення та запустить друк грошей, щоб підтримати економіку.

"Але все це буде вкрай ризикований захід, і велике питання - чи зможе Росія утримати економіку. Тож для Росії "веселощі" настануть дуже швидко. Якщо собівартість її нафти 40 доларів за барель, і ціна впаде до 40, то, м'яко кажучи, росіяни можуть уже починати тренуватися пити свою нафту і занюхувати газом. Тому що падіння ціни на нафту одночасно потягне за собою зниження ціни на газ, оскільки ці речі прив'язані одна до одної", - резюмував він.

Ціни на нафту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, падіння світових цін на нафту не змусить російського диктатора Володимира Путіна зупинити агресію проти України. Втім, цей процес вже не зупинити, і він матиме серйозні наслідки для економіки Кремля. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Колишній президент США Дональд Трамп нещодавно пригрозив Москві впровадженням вторинних санкцій проти російської нафти. Якщо ці санкції будуть реалізовані та матимуть відчутні наслідки, це може стати серйозним викликом для РФ. Адже, як наголошує доктор економічних наук та співзасновник Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев, попри всі попередні обмеження, Росія досі не зазнала потужного економічного удару.

Окрім того, в Сенаті США представили законопроєкт, який передбачає запровадження 500% мит на товари з країн, що імпортують російські нафту та газ. Про це повідомляє The Washington Times.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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