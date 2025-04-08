Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

"Ціни на нафту можуть обвалитись до нуля": що чекає РФ та як це вплине на війну

Юрій Берендій
8 квітня 2025, 14:02
179
Ситуація для Росії стає дедалі катастрофічнішою, вже скоро Кремль може не мати коштів для подальшого ведення війни, вказує аналітик.
'Ціни на нафту можуть обвалитись до нуля': що чекає РФ та як це вплине на війну
Росія може залишитись без коштів для продовження війни проти України та підтримки економіки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Про що сказав Загородній:

  • Ціна на нафту може обвалитись до нуля
  • Росія перебуває в гіршому становищі ніж СРСР у 1980-х
  • Падіння цін на нафту може спровокувати обвал цін на газ

Падіння цін на нафту, спричинене новою хвилею глобальної економічної нестабільності, може стати для Росії фатальним ударом. Про це в коментарі Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За словами аналітика, Трамп не зможе одночасно рятувати Росію та перезапустити економіку США. Президент США вже прийняв рішення про введення нових мит проти майже 200 країн, що автоматично означає обвал цін на нафту.

відео дня

"На скільки може обвалитися ціна на нафту? До нуля. Уже був прецедент під час пандемії ковіду, коли нафта коштувала нуль. Ба більше, були навіть від'ємні ставки, тобто людям доплачували, щоб хто-небудь забрав цю нафту", - сказав він.

Загородній наголосив, що падіння цін на нафту визначатиметься ринковими умовами, і наразі передбачити темпи цього процесу складно. Однак, безперечно, зниження триватиме через глобальну економічну кризу.

Найбільше від цього постраждає Росія, яка перебуває під санкціями. До того ж удари з боку України суттєво пошкодили російську нафтову інфраструктуру, а належного обладнання для її відновлення в РФ немає. Через це собівартість видобутку нафти вже досягла 35–40 доларів за барель. До того ж Росії стає дедалі складніше транспортувати або переробляти цю нафту.

Він робить висновок, падіння цін на нафту є серйозним викликом для російської економіки.

"Тому американці так сильно поспішають припинити війну. Вони фактично запропонували росіянам вийти із ситуації добре, зберігши обличчя. Але Росія вирішила не йти на це і продовжила бикувати", - говорить він.

Тарас Загородній зазначає, що запущений процес, який він порівнює з цунамі, вже не зупинити. Трамп реалізує свою передвиборчу обіцянку — знизити ціну на нафту до 40 доларів за барель. Хоча раніше очікувалося, що це відбудеться дипломатичним шляхом — через перемовини з Саудівською Аравією чи зняття санкцій з Венесуели, натомість він обрав інший підхід — створення глобальної кризи, що водночас дозволяє розв'язати економічні проблеми в самих США. Це, своєю чергою, сприяє падінню цін на нафту.

Аналітик підкреслює, що нинішнє становище Росії гірше за те, в якому перебував Радянський Союз у 1980-х. Тоді військові витрати становили приблизно 20% бюджету, тоді як Росія нині витрачає на оборону до 40%, фактично мчачи на повній швидкості в глухий кут.

"Крім того, ціни на нафту знижуються стрімко - за 3-4 дні на 10%. А криза ж тільки розгорається. Тому вже через місяць настане зовсім "веселий" час для росіян, а, може, навіть раніше. "Веселощі" полягатимуть у тому, що у Росії не стане грошей на ведення війни і підтримку економіки", - зазначив Загородній.

Однак навіть такі обставити, на думку експерта, не змусять Росію змінити свою поведінку, принаймні поки російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путіна перебуває при владі в РФ.

Він переконаний, що Кремль буде вживати контрзаходів, зокрема почне вилучення вкладів у населення та запустить друк грошей, щоб підтримати економіку.

"Але все це буде вкрай ризикований захід, і велике питання - чи зможе Росія утримати економіку. Тож для Росії "веселощі" настануть дуже швидко. Якщо собівартість її нафти 40 доларів за барель, і ціна впаде до 40, то, м'яко кажучи, росіяни можуть уже починати тренуватися пити свою нафту і занюхувати газом. Тому що падіння ціни на нафту одночасно потягне за собою зниження ціни на газ, оскільки ці речі прив'язані одна до одної", - резюмував він.

Ціни на нафту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, падіння світових цін на нафту не змусить російського диктатора Володимира Путіна зупинити агресію проти України. Втім, цей процес вже не зупинити, і він матиме серйозні наслідки для економіки Кремля. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Колишній президент США Дональд Трамп нещодавно пригрозив Москві впровадженням вторинних санкцій проти російської нафти. Якщо ці санкції будуть реалізовані та матимуть відчутні наслідки, це може стати серйозним викликом для РФ. Адже, як наголошує доктор економічних наук та співзасновник Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев, попри всі попередні обмеження, Росія досі не зазнала потужного економічного удару.

Окрім того, в Сенаті США представили законопроєкт, який передбачає запровадження 500% мит на товари з країн, що імпортують російські нафту та газ. Про це повідомляє The Washington Times.

Інші новини:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

нафта ціни на нафту Тарас Загородній
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю на Донеччині - перші деталі

ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю на Донеччині - перші деталі

15:25Фронт
Україна відправить у США представників, щоб обговорити угоду про копалини: названо дату

Україна відправить у США представників, щоб обговорити угоду про копалини: названо дату

14:50Політика
РФ готує масштабний наступ: експерт сказав, що може зламати плани Путіна

РФ готує масштабний наступ: експерт сказав, що може зламати плани Путіна

14:09Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Як прибрати застарілий жир із кухонних шаф: гарний спосіб на замітку господиням

Як прибрати застарілий жир із кухонних шаф: гарний спосіб на замітку господиням

Як випрати килим удома на підлозі: швидка і проста порада

Як випрати килим удома на підлозі: швидка і проста порада

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 квітня (оновлюється)

Останні новини

15:25

ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю на Донеччині - перші деталі

15:20

Знають одиниці: звідки на підводному човні беруть кисень

14:50

Україна відправить у США представників, щоб обговорити угоду про копалини: названо дату

14:47

Вперше з вересня минулого року: курс долара в Україні "впав до мінімуму"

14:43

"Зберігала 35 років": дівчина знайшла великодню реліквію і була приголомшена

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
14:34

Виплати військовим будуть: Мінфін спростував чутки про брак коштів

14:11

"Так страшно": Меган Маркл розповіла про вагітність

14:09

РФ готує масштабний наступ: експерт сказав, що може зламати плани Путіна

14:02

"Ціни на нафту можуть обвалитись до нуля": що чекає РФ та як це вплине на війну

Реклама
13:58

Куди зникла дружина Павла Зіброва: співак розкрив таємницю

13:50

Ціна на піку: українців попередили, скільки коштуватимуть яйця перед Великоднем

13:49

Стануть яскраво-білими за 5 хвилин: лайфхак, як легко помити шви між плиткою

13:16

Україна не може збивати ракети РФ, як раніше: генерал попередив про загрозу

13:05

Гумористичний дебют Віктора Павліка і гострі жарти про Трампа та Ілона Маска: що покажуть у нових випусках "Єдиного Кварталу" на "1+1 Україна"

12:37

Що вплине на вартість продуктів в Україні: неочікуваний прогнозВідео

12:36

Як очистити чорну решітку на газовій плиті: спосіб, про який багато хто не знаєВідео

12:35

Буде ще холодніше: синоптик попередила про морози і сказала, коли вони відступлять

12:26

В Україні почастішали випадки штрафів від ТЦК: що змінилось та хто в зоні ризику

12:20

"Головний ньюсмейкер України": втікач Винник вирішив підзаробити на фанатах

12:19

"Танцював, співав та любив бігати": у Кривому Розі прощаються із 3-річним ТимофіємВідео

Реклама
11:43

Сигнал для Альянсу: Китай намагається "посунути" НАТО в Чорному морі

11:27

Втрати колосальні: названо прямі збитки аграрного сектору України через війнуВідео

11:27

20 мільйонів штрафу: НБУ застосував санкції до банку Порошенка за відмивання коштів

11:24

Спартц запропонувала Україні поступитися територіями: в МЗС жорстко відповіли

10:59

2-3 села вже під контролем: названо мету наступу ЗСУ на Бєлгородщину

10:56

Китайський гороскоп на завтра 9 квітня: Півням - виснаження, Собакам - травми

10:54

"Трамп запустив цунамі, РФ не врятувати": коли Кремль може відмовитися від війни

10:29

Україна і США планували операції ЗСУ: Залужний розповів про секретний штаб

10:16

Вибори в Україні можуть відбутись у жовтні, але є нюанс - ЦВКВідео

10:04

Все вирішить один нюанс: як зміниться ціна на курятину в Україні

10:03

РФ атакувала Дніпропетровщину: спалахнула пожежа, пошкоджено інфраструктуру та будинки

10:00

Цифрові інструменти та ШІ забезпечують сталий розвиток українського агросектору актуально

09:53

Уперше після відходу зі Студії Квартал-95: Олена Кравець повертається на сцену

09:52

Про мурах і попелицю можна забути: яку рослину вони бояться як вогню

09:33

Донька Віри Брежнєвої приголомшила дорогими подарунками від мами - що подарувала

09:30

Собчак поймала Киркорова на позорном вранье

09:15

Дедлайн для Путіна: у Зеленського сказали, коли РФ буде готова до перемир'я

09:15

Ціна на нафту може впасти до нуля: у Росії за місяць почнуться "веселощі"Погляд

09:05

Як очистити застарілий жир зі сковорідки: простий, але дуже хороший спосібВідео

08:55

Соліст популярного російського гурту поховав 34-річну дружинуВідео

Реклама
08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 квітня (оновлюється)

08:39

Прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну

08:23

Чи утримують ЗСУ позиції в Курській та Бєлгородській областях: відповідь ISW

08:12

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:11

"Зуби були в сумці": у якому стані українська модель потрапила до лікарні в ОАЕ

07:30

"Хороших новин немає": ЗСУ, найімовірніше, вийдуть з одного міста на Донбасі

07:10

Лише люди із "зором орла" знайдуть 7-му людину: чи належите ви до супер-інтелектуалів

06:59

Окупанти просунулися на трьох напрямках: у DeepState опублікували карти

06:30

Країну вже скоро атакує майже 6-бальний шторм: як довго триватиме магнітна буря

06:25

Як очистити дно каструлі, що сильно пригоріло: простий, але дуже хороший спосібВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти