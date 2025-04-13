Росія вдарила по дитячому саду в Харкові: що відомо про наслідки атаки

Внаслідок удару РФ по Харкову із застосування ударного БпЛА "Молнія" зафіксовано влучання у дитячий садок, постраждалих немає, зазначив Терехов.

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Ціллю російського обстрілу став дитячий садочок / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, alerts in ua

Про що сказав Терехов:

РФ вдарила дроном по Київському району Харкова

Зафіксовано удар по дитячому садочку, постраждалих немає

Росія вчергове завдала удару по Харкову. Відомо про влучання в дитячий садок в Київському районі міста. Про це у своєму Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, країна-агресор Росія вдарила по Київському районі Харкова із застосуванням безпілотника "Молнія".

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"Ворог вдарив по дитячому садочку у Київському районі. Інформації про постраждалих на дану хвилину немає. Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі", - зазначив він.

Мер Ігор Терехов зазначив, що у прилеглих багатоповерхівках вибило вікна. За попередніми даними, жертв і постраждалих наразі немає.

Наслідки атаки наразі уточнюються.

Удари по Харкову - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 квітня в Харкові пролунали вибухи. Місто вдруге за добу зазнало атаки з боку російських ударних дронів типу "Шахед", зазначив мер Ігор Терехов.

3 квітня російські війська знову атакували Харків дронами. Було зафіксовано два удари, один із яких спричинив пожежу на місці влучання, уточнив Терехов.

Унаслідок нічної атаки дронами з 3 на 4 квітня загинули п’ятеро людей, ще 32 дістали поранення. Один із дронів влучив у житловий будинок, унаслідок чого загинула вся родина — 12-річна дитина, її мати та батько. Про це повідомили Харківська поліція та обласна прокуратура.

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Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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