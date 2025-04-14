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РФ зіткнулася з проблемами, наступ окупантів на фронті сповільниться: деталі від ISW

Альона Вороніна
14 квітня 2025, 10:22
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Нинішня тактика російських окупантів лише призводить до великих втрат серед загарбників, але при цьому не дає їм ніяких суттєвих результатів на фронті.
Российские военные
РФ зіткнулася з проблемами, наступ окупантів на фронті сповільниться/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Основні тези аналітиків ISW:

  • Нинішня тактика армії РФ призведе до більших масштабів втрат серед окупантів
  • Надалі це може призвести до сповільнення наступу окупантів на фронті

Нинішня військова тактика країни-агресорки Росії у війні проти України, ймовірно, призведе до більших масштабів втрат у лавах окупантів. А в подальшому це може посприяти тому, що просування російських військ вздовж лінії фронту уповільниться.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що така думка підкріплюється постійними скаргами російських провоєнних блогерів на поведінку окупаційних сил.

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Днями російський блогер і колишній інструктор підрозділу "Шторм-Z" поскаржився, що російське військове командування використовує тактику "тисячі порізів" проти України на шкоду власним військам. Він зазначив, що для нападу на українські оборонні позиції використовується погано оснащена й погано навчена російська піхота, і в наслідок цього є великі втрати, а от здобутки на передовій лише незначні.

Також російський блогер стверджував, що російське військове командування намагається показати високі втрати в живій силі й техніці як необхідні, неправдиво виставляючи попередні бойові дії як докази скоординованого "перемелювання" Росією української оборони.

Раніше ISW оцінювало, що "м’ясні" штурми, ймовірно, настільки суттєво зменшать наявну живу силу й техніку російської армії, що їй доведеться знизити темп наступу на менш пріоритетних ділянках фронту.

"Твердження блогера відображають загальну тенденцію уповільнення просування Росії вздовж лінії фронту останнім часом і висвітлюють деякі критичні проблеми, які російським військам доведеться вирішити, якщо вони мають намір досягти значних територіальних здобутків або проводити більш складні наступальні операції в Україні в майбутньому", – оцінив ISW проблеми росіян через їхню військову тактику.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Зеленського зробили заяву про ситуацію на фронті та розкрили плани Путіна. Окупанти чинять тиск, але Сили оборони роблять максимум і тримаються героїчно, сказав Павло Паліса.

Також раніше повідомлялося, що штурмовиків РФ "покришили" разом із технікою – на Харківщині відбито атаку ворога. Росіяни вкотре спробували наступати на оборонні позиції українських захисників бронетехнікою.

Нагадаємо, у WSJ розкрили нову тактику просування РФ. РФ має перевагу в артилерії з самого початку війни, при цьому ворожу артилерію доповнили ударними БПЛА.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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