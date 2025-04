РФ зіткнулася з проблемами, наступ окупантів на фронті сповільниться: деталі від ISW

Основні тези аналітиків ISW:

Нинішня військова тактика країни-агресорки Росії у війні проти України, ймовірно, призведе до більших масштабів втрат у лавах окупантів. А в подальшому це може посприяти тому, що просування російських військ вздовж лінії фронту уповільниться.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що така думка підкріплюється постійними скаргами російських провоєнних блогерів на поведінку окупаційних сил.

Днями російський блогер і колишній інструктор підрозділу "Шторм-Z" поскаржився, що російське військове командування використовує тактику "тисячі порізів" проти України на шкоду власним військам. Він зазначив, що для нападу на українські оборонні позиції використовується погано оснащена й погано навчена російська піхота, і в наслідок цього є великі втрати, а от здобутки на передовій лише незначні.

Також російський блогер стверджував, що російське військове командування намагається показати високі втрати в живій силі й техніці як необхідні, неправдиво виставляючи попередні бойові дії як докази скоординованого "перемелювання" Росією української оборони.

Раніше ISW оцінювало, що "м’ясні" штурми, ймовірно, настільки суттєво зменшать наявну живу силу й техніку російської армії, що їй доведеться знизити темп наступу на менш пріоритетних ділянках фронту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.