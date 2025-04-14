Трамп звинуватив Зеленського і Байдена у початку війни і розкрив деталі

Трамп заявив, що винними у агресії РФ проти України є президент Зеленський і екс-глава Білого дому Байден та наголосив на важливості припинення війни.

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Трамп звинуватив Зеленського і Байдена у початку війни / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Коротко:

Трамп заявив, що війна Росії проти України "не його"

Президент США додав, що вибори в США в 2020 році нібито були сфальсифікованими

Винними у війні в Україні, на думку Трампа, є Зеленський і Байден

Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив свого попередника Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у початку агресії Росії проти України, при цьому не згадавши жодного разу російського диктатора та воєнного злочинця Путіна. Відповідну заяву він опублікував у соціальній мережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною є наслідком політики Джо Байдена, а не його особистої. За словами Трампа, під час його президентства подібного конфлікту не виникло, оскільки, як він стверджує, мав повагу з боку Володимира Путіна та інших світових лідерів.

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"Я не маю нічого спільного з цією війною, але старанно працюю над тим, щоб зупинити смерть і руйнування. Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані, а вони були сфальсифіковані у багатьох відношеннях, цієї жахливої війни ніколи б не сталося. Президент Зеленський і криворукий Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій пародії розпочатися", - написав він.

Він також наголосив, що існувало багато можливостей запобігти війні, однак тепер головне — якнайшвидше її зупинити.

"Це дуже сумно", — підсумував Трамп.

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Останні заяви Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп висловив думку, що між Росією та Україною потенційно можуть бути нормальні відносини, додавши, що настав момент "або змиритися, або мовчати".

Крім того, він розкритикував програму "60 Minutes" телеканалу CBS через сюжет про Україну та Гренландію, звинувативши канал у упередженості й заявивши, що він "вийшов з-під контролю" і "має заплатити велику ціну" за переслідування.

Також Трамп лише через майже добу прокоментував ракетний удар Росії по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, назвавши дії РФ "помилкою".

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