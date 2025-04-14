В Туреччині заявили про переговори між Україною та РФ: що відомо та яка ціль Анкари

В Туреччині заявили про підготовку переговорів щодо безпеки в Чорному морі та відповіли, чи буде російська сторона офіційно залучена до зустрічі.

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В Туреччині заявили про переговори між Україною та РФ – яка ціль зустрічі / Колаж: Главред

​Про що йдеться у матеріалі:

Що відомо про переговори України та Росії в Туреччині

Яка позиція України щодо цих переговорів

Заява Міноборони Туреччини – чи будуть росіяни брати участь у переговорах

В медіа з'явилася інформація про можливі переговори між Україною та Росією в Туреччині, які нібито заплановані на 15–16 квітня. Зокрема, повідомлялося, що зустрічі мали відбутися в штабі Військово-морських сил Туреччини в Анкарі та стосуватися питань безпеки в Чорному морі.

Главред зібрав головне, що варто знати про нібито заплановані переговори між Україною та Росією.

В Туреччині заявили про переговори між Україною та Росією – про що говоритимуть

13 квітня Турецькі ЗМІ, посилаючись на Міністерство національної оборони Туреччини, повідомили, що 15–16 квітня в Анкарі пройде зустріч щодо безпеки в Чорному морі за участю представників України та Росії. Про це інформує CNN Turk.

Зустріч відбудеться в штабі Командування Військово-морських сил Туреччини та буде присвячена обговоренню питань морської безпеки після потенційного припинення вогню між Україною та РФ. Мета — забезпечення стабільності та миру в регіоні.

Очікується також участь представників інших іноземних держав, однак перелік країн поки що не розголошується. Під час переговорів планується розгляд військово-морських аспектів майбутнього безпекового планування в Чорному морі.

Яка позиція України щодо переговорів в Туреччині

Україна та Росія не планують проводити зустріч у Туреччині для обговорення безпеки в Чорному морі.

Речник МЗС України Георгій Тихий / фото t.me/Ukraine_MFA

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі РБК-Україна, спростувавши повідомлення ЗМІ про можливу підготовку подібної зустрічі.

"Це щось турецькі ЗМІ придумали. Зустрічі у форматі Україна - Росія там не буде і ніколи не планувалося".

Заява Міноборони Туреччини – чи будуть росіяни брати участь у переговорах

14 квітня Міністерство оборони Туреччини офіційно підтвердило проведення безпекової зустрічі щодо Чорного моря, яка відбудеться 15–16 квітня в Анкарі. Як повідомляє агентство Anadolu, попри попередню інформацію в медіа, представники Росії участі в цій зустрічі не братимуть.

Захід відбудеться в штабі військово-морських сил Туреччини, і в його межах обговорюватимуть питання безпеки Чорного моря у контексті можливого припинення вогню між Україною та РФ. Основна увага буде зосереджена на військово-морському плануванні, спрямованому на збереження стабільності та миру в регіоні.

Участь у зустрічі братимуть військові представники інших країн, однак їх перелік не уточнюється. Турецьке оборонне відомство підкреслило, що російських посадовців серед учасників не буде.

Як Туреччина може контролювати перемир’я в морі

В інтервʼю Главреду керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначив, що Туреччина ще до початку повномасштабної війни, і досі, обґрунтовано вважає себе провідною силою в Чорноморському регіоні. Це зумовлено її військовим потенціалом, стратегічним розташуванням та контролем над чорноморськими протоками. На думку Анкари, цих факторів достатньо для домінування в регіоні, адже вона фактично тримає "горло" Чорного моря.

Дивіться відео інтервʼю Павла Лакійчука Главреду про перемирʼя у Чорному морі:

"Але тут вони, як мені здається, помиляються. Без активної діяльності в самій акваторії Чорного моря та взаємодії з партнерами-союзниками навести лад у "турецькому озері" неможливо. Чорне море маленьке, і російські сили можуть влаштувати там хаос, якщо забажають", - сказав експерт.

У відповідь на питання про можливу згоду США щодо турецького контролю, Лакійчук зауважив, що ключове питання полягає не в позиції Вашингтона, а в тому, чи готова сама Туреччина брати на себе активнішу роль у регіональній безпеці.

"Туркам вигідніше залишатися над конфліктом і казати: "Ми не даємо вогню розгорітися, ми його локалізуємо". Але гасити його — не "царська" справа", - резюмував він.

Яка головна умова для перемир’я в морі

В інтерв’ю Главреду головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко заявив, що встановлення перемир’я та забезпечення безпеки в Чорному морі неможливе без виведення російських військ з тимчасово окупованого Криму. Поки на півострові дислокуються російські сили, гарантувати свободу судноплавства не видається реалістичним.

"Я думаю, що є одна фундаментальна умова: на Кримському півострові не повинно бути російських військових. Поки на Кримському півострові базується флот, наявні 11 (чи навіть більше) військових аеродромів першого класу, ракетні позиції "Іскандерів" та інших видів ракет, радіолокаційні станції тощо, безпеки в Чорному морі очікувати марно", – зазначив Клименко.

Що відомо про ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

На його думку, безпека в Чорному морі передбачає повну деокупацію Криму або щонайменше його демілітаризацію з виведенням військ РФ і розміщенням міжнародного миротворчого контингенту. Лише за таких умов можна говорити про реальні гарантії миру та вільного мореплавства.

Дивіться відео інтервʼю Андрія Клименка Главреду про перемирʼя у Чорному морі:

Чому Туреччина зацікавлена в припиненні вогню в Чорному морі

Клименко також підкреслив, що ситуація в Чорному морі безпосередньо зачіпає інтереси країн НАТО, зокрема Туреччини, Болгарії та Румунії. Вони активно інвестують у видобуток природного газу на шельфі, і будь-яка загроза з боку Росії, включаючи можливе потрапляння ракети у технічні споруди, може призвести до величезних економічних втрат. Особливо Туреччина, яка вклала мільярди в інфраструктуру на морському шельфі, зацікавлена в уникненні ескалації.

"Вони ведуть там роботи, вгатили мільярди доларів у складне обладнання. Туреччина дуже сподівається, що її родовище "Сакар’я", забезпечить її енергетичну незалежність від Росії. Це родовище розташоване рівно посередині 500-кілометрової відстані між Босфором і Севастополем", - підкреслив він.

Аналітик зазначає, що країни регіону справедливо занепокоєні можливістю ескалації конфлікту в Чорному морі. Якщо російська ракета, навіть випадково, влучить у їхні дороговартісні об'єкти, це може призвести до серйозних фінансових втрат, усе може згоріти у вогні.

У Болгарії та Румунії також є морські родовища, хоча й менші, вони мають стратегічне значення для цих країн. Тому і вони не зацікавлені в поширенні бойових дій у регіоні. Очевидно, що основним джерелом загроз для Чорного моря залишаються російські військові сили — кораблі, ракети й авіація, розташовані в тимчасово окупованому Криму.

"Саме тому ідея демілітаризації Криму як початкового кроку створення фундаменту безпеки судноплавства в Чорному морі теоретично може отримати підтримку чорноморських країн", - резюмував він.

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