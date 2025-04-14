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Може початися світова війна: Зеленський назвав кінцеву мету Путіна

Анна Ярославська
14 квітня 2025, 07:53
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У світі "не буде безпечного місця ні для кого", вважає президент.
Володимир Зеленський, Кривий Ріг
Володимир Зеленський у Кривому Розі дав інтерв'ю CBS / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

  • Безпека світу перебуває під загрозою через війну з Росією
  • Путін хоче відродити Російську імперію
  • Є ризик початку світової війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз на карту поставлено безпеку всього світу. Повномасштабна війна з Росією, яка триває вже понад три роки, може загостритися, якщо Україна за підтримки своїх союзників не виступить рішуче проти подальшого військового просування РФ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю програмі "60 хвилин" на американському каналі CBS у своєму рідному місті Кривий Ріг за тиждень після того, як російська ракета вбила 19 осіб, зокрема дев'ятьох дітей біля дитячого майданчика.

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Глава держави не виключає, що може початися світова війна.

"Якщо ми не будемо стояти твердо, він [президент Росії Володимир Путін] піде далі. Це не просто порожні домисли; загроза реальна. Кінцева мета Путіна - відродити Російську імперію і повернути території, які зараз перебувають під захистом НАТО. Враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну", - сказав Зеленський.

За словами президента, у світі "не буде безпечного місця ні для кого".

Ризик війни Росії і НАТО

Як писав Главред, німецька розвідка повідомила, що кремлівський диктатор Володимир Путін готується розгорнути війну проти НАТО. Як свідчить доповідь Федеральної розвідувальної служби Німеччини і Бундесверу, Росія сприймає відносини із західними країнами як системний конфлікт і готова застосувати силу для досягнення своєї мети.

Може початися світова війна: Зеленський назвав кінцеву мету Путіна
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред ​

Служба військової розвідки Данії прогнозує: якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО водночас із цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі.

Німецький історик Зенке Найтцель вважає, що напад Росії на Литву можливий уже восени. Після приходу до влади в США Дональда Трампа ситуація у світовій безпеці змінилася, а Кремль посилює свої позиції. Потрібно бути готовими оборонятися.

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