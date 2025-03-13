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Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Рада прийняла закон

Марія Николишин
13 березня 2025, 15:16
456
У військовозобов'язаних буде 10 днів, щоб самостійно звернутися до уповноважених органів.
Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Рада прийняла закон
Знижки про сплаті штрафу ТЦК / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • У разі добровільної сплати штрафу від ТЦК військовозобов'язані матимуть знижку
  • Штраф складатиме 8500 грн замість 17 000 грн
  • Відповідну заяву можна буде подати особисто чи у Резерв+

Верховна Рада України в четвер, 13 березня, прийняла в цілому законопроєкт, який пропонує дати військовозобов'язаним знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК. Про це пише Судово-юридична газета.

Згідно з законопроєктом №12093, протягом 10 днів військовозобов'язаний, якого притягнули до адміністративної відповідальності, може самостійно звернутися до уповноважених органів та сплатити накладений штраф у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 000 грн.

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Щоб скористатись таким правом, військовозобов'язаний може звернутися до ТЦК, в якому він перебуває на обліку, з заявою, в якій зазначає, що не заперечує допущене порушення та згоден на притягнення до адміністративної відповідальності за її відсутності.

Відповідну заяву можна буде подати особисто в письмовій формі або через електронний кабінет у Резерв+. Після цього керівник ТЦК протягом 3 днів після отримання такої заяви перевірить заяву та винесе постанову по справі.

Також законопроєкт пропонує закриття адміністративних проваджень за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Рада прийняла закон
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 25 лютого, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження строку дії відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня. Це рішення дозволить підприємствам отримати додатковий час для підтвердження статусу критично важливих відповідно до оновлених критеріїв, а також забезпечити перебронювання своїх працівників.

Секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що тимчасове припинення вогню не передбачає скасування мобілізації чи воєнного стану. Протягом цього часу РФ може продовжити накопичення сил, планувати операції та продовжувати розхитувати Україну зсередини.

Водночас, командир 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади на позивний Мося заявив, що замість того, щоб знижувати мобілізаційний вік, варто було б зосередити зусилля на ефективній підготовці бійців, їхній грамотній мотивації, а також комплексних реформах у мобілізаційній системі.

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Що таке Верховна Рада України?

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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