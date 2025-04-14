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ЄС презентує детальний план щодо відмови від нафти і газу з РФ

Віталій Кірсанов
14 квітня 2025, 20:57оновлено 14 квітня, 21:36
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Публікацію плану відкладали через мита з боку президента США Дональда Трампа проти країн ЄС.
ЄС презентує план щодо відмови від нафти і газу з РФ
ЄС презентує план щодо відмови від нафти і газу з РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Коротко:

  • Євросоюз зобов'язався відмовитися від російського викопного палива до 2027 року
  • ЄС збільшив імпорт російського скрапленого природного газу у 2024 році

Європейська комісія збирається оголосити детальну стратегію щодо поступової відмови від імпорту російської нафти і газу вже 6 травня. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в ЄС.

Зазначається, що у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Євросоюз зобов'язався відмовитися від російського викопного палива до 2027 року. Проте Єврокомісія відклала публікацію своєї "дорожньої карти" щодо поступової відмови від нафти і газу з РФ. Спочатку опублікувати документ планували минулого місяця.

відео дня

В агентстві підкреслили, що публікацію плану відклали через мита з боку президента США Дональда Трампа проти країн ЄС. Джерела розповіли журналістам, що торгівля енергоресурсами може стати чинником на торговельних переговорах між Євросоюзом і Вашингтоном.

Журналісти нагадали, що постачання російського трубопровідного газу скоротилося з 2022 року, а ЄС збільшив імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) 2024 року. Тоді Євросоюз усе ще отримував 19% від загального обсягу газу і СПГ із Росії.

Ба більше, ЄС ще не вводив санкції на імпорт російського газу. Обмеження запроваджували тільки проти російської нафти.

В агентстві додали, що Угорщина регулярно обіцяє блокувати будь-які санкції ЄС проти російської енергетики. Інші країни також не підтримують введення нових санкцій до того, як Євросоюз забезпечить альтернативні поставки.

Журналісти зазначили, що Єврокомісія не уточнила, які інструменти буде запропоновано для прискорення процесу відмови від російських енергоносіїв. В агентстві вважають, що повна відмова від російського газу означала б збільшення закупівель ЄС у постачальників, включно зі США.

У Єврокомісії раніше говорили про те, що буде розглянуто можливість закупівлі більшої кількості СПГ у США. Трамп же заявляв, що продаж більшої кількості енергоносіїв до Європи стане одним із ключових напрямків зусиль його адміністрації щодо усунення дефіциту торгового балансу з ЄС.

Ціни на нафту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, падіння світових цін на нафту не змусить російського диктатора Володимира Путіна зупинити агресію проти України. Втім, цей процес уже не зупинити, і він матиме серйозні наслідки для економіки Кремля. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Колишній президент США Дональд Трамп нещодавно пригрозив Москві впровадженням вторинних санкцій проти російської нафти. Якщо ці санкції будуть реалізовані і матимуть відчутні наслідки, це може стати серйозним викликом для РФ. Адже, як зазначає доктор економічних наук і співзасновник Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев, незважаючи на всі попередні обмеження, Росія досі не отримала потужного економічного удару.

Крім того, у Сенаті США представили законопроєкт, який передбачає запровадження 500% мит на товари з країн, що імпортують російські нафту та газ. Про це повідомляє The Washington Times.

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