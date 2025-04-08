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ЗСУ вступили в бій з громадяни Китаю на Донеччині та взяли їх в полон - деталі

Юрій Берендій
8 квітня 2025, 15:25оновлено 8 квітня, 16:38
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Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю поблизу населених пунктів Тарасівка та Білогорівка Донецької області, зазначив Зеленський.
ЗСУ вступили в бій з громадяни Китаю на Донеччині та взяли їх в полон - деталі
ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі армії РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

  • Сили оборони взяли в полон двох китайських військових, які воювали на боці РФ
  • Україна негайно зв'яжеться Пекіном, щоб зрозуміти реакцію Китаю
  • Громадян Китаю було взято в полон на Донеччині

Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російської окупаційної армії. Це сталося на Донеччині. Президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що в полонених виявлено документи, банківські картки та особисту інформацію.

Зеленський зазначив, що в України є інформація про те, що китайських громадян у складі російських окупаційних військ більше, ніж двоє.

відео дня

"Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил. Я доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати", - написав Зеленський.

Президент України наголосив, що залучення Китаю у війну Росії проти України в Європі є сигналом, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін не збирається закінчувати бойові дії.

Дивіться відео з китайськими полоненими, що воювали у складі армії РФ:

ЗСУ вступили в бій з громадяни Китаю на Донеччині та взяли їх в полон - деталі
Фото: скріншот

"Він (Путін - ред.) шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир. Полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України. Тривають відповідні слідчі та оперативні дії", - резюмував глава держави.

Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові взяли в полон двох громадян Китаю під час боїв поблизу населених пунктів Тарасівка та Білогорівка. За його словами, у бою брали участь шестеро китайських військових, двоє з них потрапили в полон. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Відповідно є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, що США треба більше приділити увагу тому, що відбувається сьогодні", - розповів президент.

Зеленський вважає, що ця подія свідчить про залучення ще однієї держави до військової підтримки російської агресії — після Ірану та Північної Кореї. Водночас він зауважив, що північнокорейські військові діяли на Курському напрямку.

"Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що попри силу України, вона не здатна одночасно протистояти кільком країнам, які мають свої інтереси на її території. Він також висловив сподівання, що після цього випадку Сполучені Штати активізують підтримку України та вплинуть на Росію.

"Дуже надіємося, що і китайська сторона також відреагує. Я доручив міністру закордонних справ і міністра оборони зв'язатись з китайськими контрпартнерами, щоб вони дали нам пояснення відповідних дій", - сказав він.

ЗСУ вступили в бій з громадяни Китаю на Донеччині та взяли їх в полон - деталі
Яка позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китайська Народна Республіка намагається розширити свою військово-логістичну присутність, маскуючи її під цивільні об'єкти. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначивши, що Пекін прагне витіснити НАТО з регіону Чорного моря.

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї підкреслив, що принцип "назавжди друзі, ніколи вороги", закріплений у Договорі між Китаєм і Росією про добросусідство, дружбу і співробітництво, є юридичною основою для поглиблення стратегічної співпраці з РФ — державою, яка веде агресивну війну проти України.

У розмові з Главредом керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко прокоментував можливість впливу США на позицію Китаю щодо війни. Він зазначив, що не певен, чи має Пекін достатньо реальних важелів, аби змусити Москву зупинити агресію.

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Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)?

Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні.

Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою.

Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

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