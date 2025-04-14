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"Це було жахливо": Трамп відреагував на удар по Сумах, але РФ не згадав

Руслана Заклінська
14 квітня 2025, 09:16
699
Доанальд Трамп розкритикував Джо Байдена за допомогу Україні та за те, що "дозволив війні початися".
'Це було жахливо': Трамп відреагував на удар по Сумах, але РФ не згадав
Трамп назвав удар по Сумах "жахливим" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС України

Що сказав Трамп:

  • Трамп назвав ракетний удар РФ по Сумах "жахливою помилкою"
  • Презиеднт не уточнив, що саме мав на увазі під словом "помилка"
  • Трамп закликав журналістів "запитати в них"

Президент США Дональд Трамп майже через добу відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, унаслідок якого загинули 34 людини. Американський лідер заявив, що РФ зробила "помилку". Про це повідомило видання Forbes.

"Я думаю, це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахливо", - сказав Трамп під час спілкування з представниками ЗМІ.

відео дня

Водночас президент США не пояснив, що саме мав на увазі під словом "помилка". Трамп лише повторив, що "вони (росіяни - Главред) зробили помилку".

"Я так вважаю. Слухайте, запитайте в них", - додав він, не пояснюючи про кого саме йдеться.

Також Трамп вкотре розкритикував Байдена, який дав Україні мільярди доларів та "дозволив війні початися". Крім того, президент США заявив, що "розв'язання цієї війни - це зловживання владою".

"Якби я був президентом, ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну", - вчергове наголосив Трамп.

Дивіться відео, де Трамп прокоментував ракетний удар РФ по центру Сум:

'Це було жахливо': Трамп відреагував на удар по Сумах, але РФ не згадав
Трамп назвав удар по Сумах "жахливим" / Фото: скріншот

Ракетний удар РФ по Сумах 13 квітня - що відомо

Нагадаємо, 13 квітня російські війська завдали два потужні ракетні удари по центральній частині Сум. Один із боєприпасів вибухнув у повітрі, розсіюючи осколки, що призвело до великої кількості жертв серед цивільного населення.

За словами начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, удар був цілеспрямовано спрямований на житлові квартали. Серед загиблих — дитина та українська артистка Олена Когут.

Як повідомляв Главред, жертвами атаки також стали водій тролейбуса Микола Леон та майже всі його пасажири. Комунальне підприємство "Електроавтотранс" підтвердило, що люди не мали шансів на порятунок.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару загинуло 34 людини, ще 117 отримали поранення, серед них — 4-річна дівчинка. Одна з ракет влучила в будівлю університету, інша — у самий центр міста.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Росія неодмінно понесе відповідальність за цей терористичний акт.

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Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія

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