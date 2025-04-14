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"Ракета за 45 секунд долітає": нові деталі подвійного удару РФ по Сумах

Олексій Тесля
14 квітня 2025, 13:20
646
Ворог завдав два удари по Сумах із проміжком 2-2,5 хвилини, розповів Ігор Клименко.
Суми
Наслідки удару РФ по Сумах / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Ворог завдав два удари по Сумах із проміжком у 2-2,5 хвилини
  • Ракета РФ пролітає 100 км менше ніж за 45 секунд

Унаслідок ракетного удару РФ по Сумах у неділю 34 людини загинули, приблизно 40 перебивають у лікарні, 11 із них - у важкому стані, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За попередніми даними, йдеться про дію осколково-фугасної бойової частини ракети при зіткненні з поверхнею, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

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"Наразі 34 людини загинуло, з них - двоє дітей 2008 і 2013 р.н. 119 дістали поранення, близько 40 осіб перебуває в лікарні, з них 11 - у важкому стані", - сказав Клименко.

Міністр нагадав, що ворог завдав два удари по Сумах із проміжком 2-2,5 хвилини. "Удар по центру міста. Ракета - попередньо "Іскандер М" осколково-фугасної дії", - пояснив він.

'Ракета за 45 секунд долітає': нові деталі подвійного удару РФ по Сумах
/ Главред

Глава МВС уточнив, що швидкість цієї ракети становить понад 2 км на секунду. "За 100 км менше ніж за 45 секунд вона долітає... люди повинні дуже швидко спускатися в укриття", - додав він.

Клименко уточнив, що ракетні удари були по навчальному корпусу місцевого університету і тролейбусу.

Водночас він також прокоментував питання про те, чи є підтвердження того, що друга ракета була начинена осколковими елементами і вибухнула саме в повітрі.

"Експертиза ще триває. Я б не хотів завчасно стверджувати на 100%, що була за ракета. Попередньо, те, що кажуть криміналісти, експерти, Служба безпеки - це осколково-фугасна бойова частина. Вибух був саме при зіткненні з твердою поверхнею. У першому випадку це дорога, у другому - будівля", - зазначив Клименко.

"На жаль, усе більше обстрілів прикордоння, саме міста Суми як обласного центру", - додав міністр.

  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС

Удар РФ по Сумах - останні новини за темою

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Хто такий Ігор Клименко?

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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