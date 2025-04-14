Путін зараз в позиції сили через дії Трампа – The Telegraph

Своїми діями Трамп продовжує, а не закінчує війну в Україні.

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Путін зараз в позиції сили через дії Трампа/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Трамп своїм лояльним ставленням до РФ лише спонукає Путіна продовжувати війну

Через такі дії Трампа Путін зараз перебуває у позиції сили

У Трампа все ще лишається "козир", зокрема, введення санкцій проти "тіньового флоту" РФ

Лояльна поведінка президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна посилює впевненість глави Кремля у тому, що він може продовжувати війну проти України.

Трамп, який раніше обіцяв завершити війну в Україні "упродовж 24 годин", своїми діями сприяє її продовженню, а не закінченню. Про це пише видання The Telegraph.

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Журналісти зазначають, що через дії Білого дому Путін отримує все більше карт, і це дозволяє йому відчувати себе все більш впевненим.

"Для Трампа, марнославної людини, яка має слабкість до помпезності та церемоній, символізм такого досягнення був би дійсно дуже витонченим – і, можливо, він сподівався, що це трохи наблизить Нобелівську премію миру, про яку він мріє. Закінчення війни між Росією та Україною таким чином, безсумнівно, стало б великою перемогою президента", – пишуть журналісти.

Проте Трампу поки що так і не вдалося втілити в реальність свої уявлення. Він досі не зміг наблизити Путіна до того, щоб він сів за стіл переговорів.

"Очевидно, що Трамп починає дратуватися через те, що Росія гальмує переговори. Також стає дедалі очевиднішим, що Трамп, схоже, більше стурбований укладенням будь-якої угоди з Путіним, ніж тим, яким може бути конкретний зміст цієї угоди або які наслідки вона має для України", – зазначили журналісти.

У виданні зазначили, що замість того, щоб підштовхнути Путіна до угоди про припинення вогню, команда Трампа швидше за все "підштовхне російського президента подивитися, що ще він може з них вичавити".

"Конфлікт в Україні наразі все ще йде на користь Путіна; він – а не Україна і вже точно не Америка – перебуває в позиції сили", – додали у виданні.

У той же час журналісти зазначають, що у Трампа все ще лишається "козир", зокрема, введення санкцій проти "тіньового флоту" країни-агресорки Росії, якщо до кінця місяця не буде досягнуто перемир’я.

Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Зеленського зробили заяву про ситуацію на фронті та розкрили плани Путін. Окупанти чинять тиск, але Сили оборони роблять максимум і тримаються героїчно, сказав Павло Паліса.

Також раніше повідомлялося, що штурмовиків РФ "покришили" разом із технікою – на Харківщині відбито атаку ворога. Росіяни вкотре спробували наступати на оборонні позиції українських захисників бронетехнікою.

Нагадаємо, у WSJ розкрили нову тактику просування РФ. РФ має перевагу в артилерії з самого початку війни, при цьому ворожу артилерію доповнили ударними БПЛА.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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