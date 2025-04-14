Суми знову під атакою балістики, є приліт - що відомо про наслідки удару

Росіяни знову атакували Суми із застосування балістики, зафіксовано приліт на території міста, інформації про постраждалих немає, зазначили в ОВА.

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В Сумах "зафіксовано прихід" після удару балістики / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

РФ вдарила балістикою по Сумах

Попередньо, постраждалих немає

Ввечері, 14 квітня російські окупаційні війська завдали нового удару по Сумах із застосуванням балістичного озброєння. Про це повідомляє Суспільне.

"В Сумах пролунав вибух", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

відео дня

Згодом Повітряні Сили ЗСУ повідомили про використання противником балістичного озброєння по території міста Суми, "зафіксовано прихід".

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у своєму Telegram підкреслив, що обстріл Сум відбувся на фоні заяв президента США Дональда Трампа про кінцеві терміни перемир'я для російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна.

"Росія продовжує бити по Сумах балістикою. І це на фоні слів президента США про дедлайн для Путіна щодо припинення вогню", - написав він.

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні, 14 квітня, о 21:02 російські війська здійснили ракетний удар по околицях Сумської міської громади.

"Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються. Бережіть себе та рідних. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали в ОВА.

Обстріли Сум - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, унаслідок ракетного обстрілу Сум 13 квітня загинули 34 особи, ще близько 40 були госпіталізовані, з них 11 — у тяжкому стані. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За попередньою інформацією, ракета мала осколково-фугасну бойову частину, яка здетонувала при зіткненні з землею.

Під час удару героїзм проявив 13-річний школяр Кирило Ілляшенко. Попри поранення, він самотужки вибрався з палаючого автобуса та допоміг іншим пасажирам, відкривши заблоковані двері.

14 квітня російські війська знову атакували Суми вже із застосуванням дронама-камікадзе типу "Шахед". Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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