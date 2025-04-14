В Україні змінили штрафи за порушення військового обліку - що передбачає закон

Українці зможуть сплачувати штрафи за порушення військового обліку зі знижкою 50% через додаток Резерв+ та безпосередньо в ТЦК та СП, зазначили в Міноборони.

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Кому з українців "пробачать" штраф за порушення військового обліку / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, t. me_V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленський підписав закон щодо зменшення штрафу для військовозобов'язаних на 50 відсотків

Можливість сплатити штраф у Резерв+ з'явиться вже влітку

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає зменшення штрафу на 50% для військовозобов’язаних, які добровільно готові його сплатити. Це стосується осіб, які несвоєчасно оновили облікові дані або ухилялися від служби . Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані – звільняються від сплати штрафів. Це справедливо", - написала вона у Facebook. відео дня

За словами чиновниці, уже влітку така можливість з’явиться у застосунку Резерв+. Команда працює над тим, аби зробити процес максимально зручним:

Військовозобов’язаний зможе подати заяву про визнання порушення безпосередньо в застосунку.

Отримати постанову в цифровому вигляді.

І оплатити штраф зі знижкою 50%.

Застосування цієї процедури є повністю добровільним. Однак, Черногоренко попередила, що сплата штрафу не звільняє від можливої мобілізації. Також, якщо впродовж 20 днів платник не скористається знижкою, доведеться сплачувати повну суму штрафу.

В Міноборони наголосили, що військовослужбовці, які мають аналогічні порушення, взагалі будуть звільнені від сплати. А для тих, хто не користується Резерв+, залишається традиційний шлях — звернення до ТЦК і написання відповідної заяви. Нові правила покликані зробити процес прозорішим і менш бюрократичним.

Що передбачає закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Як зміниться сума штрафів

Раніше, військовозобов’язані віком від 18 до 60 років, які не стали на облік або не оновили свої дані, могли отримати штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Тепер же сума штрафу тих, хто порушив правила військового обліку або ухиляється від служби, зменшиться вдвічі — замість 17 тисяч гривень доведеться сплатити 8500 гривень.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, потреба у мобілізації в Україні безпосередньо пов’язана з масштабами наступальних дій Росії. Про це заявив військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, визначена кількість мобілізованих має слугувати компенсаторним механізмом для оперативного поповнення армії відповідно до потреб фронту.

Водночас командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков припускає, що в майбутньому мобілізаційний вік в Україні можуть знизити до 18 років. Він наголосив, що нинішня ситуація на фронті свідчить про необхідність залучення до війська й наймолодших повнолітніх громадян.

Коментуючи тему темпів мобілізації в Україні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що аби зберігати обороноздатність, Україна має щомісяця забезпечувати стабільний мобілізаційний ресурс для протидії зростаючим силам противника.

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Хто така Катерина Черногоренко? Черногоренко Катерина Леонідівна - заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" ( рік випуску - 2022 рік). В 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони. В липні 2022 року ініціюювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів. З 2023 року – радник Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах). 27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.

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