Росіян готують до продовження війни: Зеленський розкрив цинічний задум Кремля

Путін не налаштований завершувати війну, запевнив президент України.

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Кремль не хоче миру / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

Путін зосереджений на продовженні війни

Росіян готують до того, що перемовини не дадуть результату

Якщо на РФ не натиснути, то Москва продовжуватиме вести війну

Російський диктатор Володимир Путін не бажає зупиняти загарбницьку війну проти України, а державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не дасть результату. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Він нагадав, що рівно 34 дні тому Україна позитивно відповіла на повне тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами.

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"Вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Путін зосереджений на продовженні війни", - запевнив український лідер.

Зеленський пояснив, що Кремль не боїться, тому й далі продовжує війну.

"Якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли: надалі воюватимуть. Ми всі хочемо, щоб це припинилось. Мир потрібен і має бути тривалим. Саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і відновити мир", - наголосив президент Зеленський.

Він підкреслив, що Україна жодної секунди не хотіла війна.

"І коли війна завершиться, світ чітко знатиме, що це сталося, бо Росію як агресора примусили до миру. Агресора, який прийшов на українську землю у 2014 році, 11 років тому. І для всіх важливо, щоб це не зайняло ще роки", - резюмував президент України.

Переговори щодо завершення війни - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Трамп розлючений через Путіна більше, ніж ми уявляємо. На думку глави держави, потрібно поставити Кремль у такі умови, коли Путін почне виконувати домовленості.

У виданні The Telegraph писали, що лояльна поведінка президента США Дональда Трампа щодо Путіна посилює впевненість глави Кремля у тому, що він може продовжувати війну проти України. У виданні зазначили, що замість того, щоб підштовхнути Путіна до угоди про припинення вогню, команда Трампа швидше за все "підштовхне російського президента подивитися, що ще він може з них вичавити".

Найшвидший спосіб завершити війну - мовляв, передати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області агресору Росії - про це, на думку журналістів Reuters, заявив Стів Віткофф Дональду Трампу після перемовин із російськими представником Дмитрієвим. Генерал Кіт Келлог, який є посланником Штатів в Україні, виступив категорично проти.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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