В Сумах прогримів потужний вибух - в небо здіймається величезний стовп диму

Що відомо:
- Російський дрон атакував Суми
- БпЛА кружляв над містом близько 1,5 години
- У місті зафіксовано сильне задимлення, обійшлося без жертв
У понеділок, 14 квітня, у Сумах пролунав вибух. Росіяни атакували місто ударним БпЛА типу "Шахед". Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.
"Знову у місті Суми пролунав вибух", - розповів він.
Перед цим Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Згодом стало відомо про активність розвідувальних дронів у Сумському районі.
За словами Кобзаря, російський БпЛА кружляв над Сумами близько 1,5 години.
"Все місто в диму, їдемо туди, далі інформацію надаватимемо", - зазначив він.
Дивіться відео із коментарем ситуації у Сумах після удару БпЛА:
КП СМР "Електроавтотранс" попередило, що у зв'язку з безпековою ситуацією низка автобусів змінюють свій маршрут. За попередньою інформацією, у Сумах є постраждалі.
Близько 15:11 Кобзар розповів, що російський БпЛА типу "Шахед" вдарив по одній із автостоянок міста.
"Станом на зараз інформації про загиблих немає. Одна людина постраждала, наразі вона перебуває в кареті швидкої допомоги. Усі відповідні служби працюють на місці події", - заявив він.
Ракетна атака по Сумах у Вербну неділю - новини за темою
Як повідомляв Главред, у неділю, 13 квітня, російські війська здійснили два ракетні удари по місту Суми. Внаслідок атаки загинули 34 людини, а 119 поранені.
Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що удари були навмисно нанесені саме у Вербну неділю, аби спричинити максимальні жертви серед мирного населення.
Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні назвав атаку жахливою. За його словами, ракети поцілили у звичайну вулицю з житловими будинками й навчальними закладами — саме у день, коли українці святкували Вербну неділю.
Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко заявив, що російський удар був спрямований саме по житлових кварталах. Серед загиблих — дитина, артистка Олена Когут.
Також загинув водій тролейбуса Микола Леон разом із більшістю пасажирів. Подвійний удар РФ не залишив їм шансу вижити.
Читайте також:
- У Сумах 13-річний школяр з пораненням врятував пасажирів з палаючого автобуса
- "Ви були світлом": російський удар по Сумах забрав життя двох студенток
- Путін насміхається з Трампа: у Польщі різко прокоментували удар РФ по Сумах
Хто такий Артем Кобзар?
Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум.
У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред