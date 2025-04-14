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В Сумах прогримів потужний вибух - в небо здіймається величезний стовп диму

Руслана Заклінська
14 квітня 2025, 14:06оновлено 14 квітня, 15:17
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Російський безпілотник кружляв над Сумами близько 1,5 години, розповів Артем Кобзар.
В Сумах прогримів потужний вибух - в небо здіймається величезний стовп диму
Росіяни атакували Суми / Колаж: Главред, фото: Главред

Що відомо:

  • Російський дрон атакував Суми
  • БпЛА кружляв над містом близько 1,5 години
  • У місті зафіксовано сильне задимлення, обійшлося без жертв

У понеділок, 14 квітня, у Сумах пролунав вибух. Росіяни атакували місто ударним БпЛА типу "Шахед". Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

"Знову у місті Суми пролунав вибух", - розповів він.

відео дня

Перед цим Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Згодом стало відомо про активність розвідувальних дронів у Сумському районі.

За словами Кобзаря, російський БпЛА кружляв над Сумами близько 1,5 години.

"Все місто в диму, їдемо туди, далі інформацію надаватимемо", - зазначив він.

Дивіться відео із коментарем ситуації у Сумах після удару БпЛА:

В Сумах прогримів потужний вибух - в небо здіймається величезний стовп диму
Російський безпілотник завдав удару по Сумах / Фото: скріншот

КП СМР "Електроавтотранс" попередило, що у зв'язку з безпековою ситуацією низка автобусів змінюють свій маршрут. За попередньою інформацією, у Сумах є постраждалі.

Близько 15:11 Кобзар розповів, що російський БпЛА типу "Шахед" вдарив по одній із автостоянок міста.

"Станом на зараз інформації про загиблих немає. Одна людина постраждала, наразі вона перебуває в кареті швидкої допомоги. Усі відповідні служби працюють на місці події", - заявив він.

  • Атака БпЛА по Сумах
    Атака БпЛА по Сумах Фото: скріншот з відео
  • Атака БпЛА по Сумах
    Атака БпЛА по Сумах Фото: Главред
  • Атака БпЛА по Сумах
    Атака БпЛА по Сумах Фото: Главред
  • Атака БпЛА по Сумах
    Атака БпЛА по Сумах Фото: скріншот з відео сумських волонтерів
  • Атака БпЛА по Сумах
    Атака БпЛА по Сумах Фото: Главред

Ракетна атака по Сумах у Вербну неділю - новини за темою

Як повідомляв Главред, у неділю, 13 квітня, російські війська здійснили два ракетні удари по місту Суми. Внаслідок атаки загинули 34 людини, а 119 поранені.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що удари були навмисно нанесені саме у Вербну неділю, аби спричинити максимальні жертви серед мирного населення.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні назвав атаку жахливою. За його словами, ракети поцілили у звичайну вулицю з житловими будинками й навчальними закладами — саме у день, коли українці святкували Вербну неділю.

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко заявив, що російський удар був спрямований саме по житлових кварталах. Серед загиблих — дитина, артистка Олена Когут.

Також загинув водій тролейбуса Микола Леон разом із більшістю пасажирів. Подвійний удар РФ не залишив їм шансу вижити.

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Хто такий Артем Кобзар?

Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум.

У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

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