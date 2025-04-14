Мерц підтримав постачання ракет Taurus Україні, але є умова

Спочатку питання про постачання ракет Taurus має пройти узгодження, сказав майбутній канцлер Німеччини.

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Фрідріх Мерц підтримав постачання ракет Taurus Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Мерц не відмовиться від ідеї постачати Taurus ЗСУ, але необхідне узгодження

ЗСУ "час виходити з оборони"

Путін має "визнати безнадійність" війни

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий постачати Україні німецько-шведські далекобійні ракети Taurus. Однак, за його словами, є умова.

Під час програми Caren Miosga на телеканалі ARD увечері 13 квітня у політика запитали про можливість постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus. Мерц відповів, що завжди був згоден із такою ідеєю.

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"Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus - ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами", - сказав Мерц.

За його словами, спочатку питання про постачання ракет Taurus має пройти узгодження. Тоді, якщо це буде зроблено успішно, Німеччина "повинна взяти участь" у постачанні цих далекобійних ракет для України.

При цьому майбутній канцлер зазначив, що низка окремих європейських держав уже постачає Україні крилаті ракети.

Також Мерц заявив, що ЗСУ "час виходити з оборони", оскільки вони впродовж трьох років "були в змозі тільки реагувати": тепер же настав час "отримати можливість визначати частину того, що відбувається".

Також Мерц прокоментував атаку ЗС РФ по Сумах 13 квітня. Він назвав її "верхом віроломства" і "навмисним розрахованим військовим злочином".

На думку політика, партнери мають допомогти Україні, щоб Путін у певний момент "визнав безнадійність" цієї війни.

"Я не переконаний, що Путін позитивно відреагує на слабкість і пропозиції миру, в якийсь момент він має визнати безнадійність цієї війни, тому ми маємо допомогти Україні", - додав він.

​Ракета Taurus - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Постачання Taurus Україні

Як писав Главред, під час Мюнхенської конференції з безпеки Фрідріх Мерц заявив, що не відмовлятиметься від політики, яку він декларував минулого року, ще до початку дострокової виборчої кампанії. За його словами, Німеччина може почати постачання Україні далекобійних ракет Taurus за певних умов.

2 квітня президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвалить постачання крилатих ракет Taurus.

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Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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