"Він виправдовує Путіна": Зеленський різко висловився щодо позиції Венса

Джей Ді Венс говорить тими ж фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору, розповів Володимир Зеленський.

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Джей Ді Венса повторює наративи Володимира Путіна, вважає Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео, сайт Кремля

Важливе із заяв Зеленського:

Джей Ді Венс не розуміє, що насправді відбувається в Україні

Віцепрезидент США виправдовує дії Путіна

Президент України Володимир Зеленський критично відгукнувся про позицію віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо війни, розв'язаної РФ.

В інтерв'ю CBS News він зазначив, що соратник Дональда Трампа не розуміє, що насправді відбувається в Україні і говорить тими самими фразами, які раніше звучали від росіян.

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При цьому глава держави пояснив, що під час зустрічей представників України та США, Києву доводиться "виправдовуватися за те, що ти ніколи не робив". "Це зміна реальності, в яку я не хочу грати", - додав він.

Президент повідомив, що з боку Венса неодноразово звучала позиція про те, що росіяни також нібито страждають через війну, гинуть і взагалі не факт, що саме Росія почала війну.

"Не ми напали - це перше. Мені здається, що віцепрезидент Венс якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині, тут є агресор, а є жертва. Росіяни - агресор, ми - жертва. Це всі розуміють", - зазначив він.

Водночас глава держави додав, що також лунали сигнали і про те, що Путін прийшов на землі, які начебто не є українськими, оскільки там "живуть росіяни".

"Я перебуваю в Україні і розумію, що сталося, а він зовсім не розуміє. Він говорить тими ж фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору", - додав Зеленський.

Зустріч Зеленського і Трампа - скандал в Овальному кабінеті

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не піде на припинення вогню з РФ без надання гарантій безпеки. Глава держави нагадав про те, що раніше країна-агресор РФ уже багаторазово порушувала перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після того, як покинув Білий дім на тлі скандалу з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він опублікував пост у соцмережі Х.

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Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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