'Свист і крики': 13-річний герой із Сум розповів, як рятував людей з палаючого автобуса

13-річний Кирило Ілляшенко розповів, як після удару РФ по Сумах йому вдалось врятувати пасажирів автобуса та, як йому це вдалось в такому юному віці.

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13-річний школяр розповів, як рятував людей з палаючого автобуса / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС України

Під час ракетного удару по Сумах 13-річний школяр Кирило Ілляшенко проявив справжній героїзм і навіть попри поранення, він вибрався з палаючого автобуса та врятував інших пасажирів, розблокувавши двері. Саме заняття вільною боротьбою допомогло йому згрупуватись і продумати план дій. Про це він розповів у коментарі виданню Кордон.Медіа.

Зазначається, що 13 квітня 13-річний Кирило Ілляшенко разом із мамою їхав 62-м автобусом до бабусі, коли потрапив під обстріл російських ракет. Батько в цей час залишився вдома з молодшим сином.

"У мене не було часу думати, я просто почав діяти", - сказав Кирило.

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Кирило згадує, що автобус зупинився біля Банківської академії.

"Щось почало свистіти й різко впало. Потім – крики, вилетіли вікна. Я впав, на мене посипалося скло. Усе стало глухим, ніби в тумані", — розповідає хлопець.

Щойно він підвівся, як відчув запах гару. Спробував відчинити двері, але безуспішно. Тоді хлопець вистрибнув через вікно, відкрив двері ззовні та почав допомагати пасажирам вибиратися. Після цього він помітив поранену маму, обличчя якої було в крові.

"Я дуже за неї злякався", – каже він.

Дивіться відео в якому 13-річний сумчанин розповів, як рятував людей під час атаки РФ:

Фото: скріншот

Разом вони витягували людей і шукали медичну допомогу.

Хлопець розповів, що після вибуху, коли батькові не вдалося зв’язатися з родиною, той вирушив на пошуки на велосипеді. Згодом, коли мати з сином уже прямували до лікарів, вони змогли відповісти на дзвінок і заспокоїли батька.

Кирило займається вільною боротьбою. Саме це, за його словами, допомогло йому швидко зорієнтуватися і не розгубитися в критичній ситуації.

"У мене вистачило сил. І ще був адреналін. Коли він в тобі – ти можеш те, чого раніше не міг", – сказав хлопець.

Зараз хлопець перебуває в лікарні. У його голові залишилися три металеві уламки, один з яких лікарі змогли витягти, інші надто дрібні, але загрози життю немає. Кирило почувається добре та вже планує повернутися до тренувань через два тижні.

Окрім цього, коли 13-річний хлопець, який під час ракетної атаки допомагав витягувати людей із охопленого вогнем автобуса, сьогодні давав інтерв’ю в лікарні, у місті знову пролунали вибухи — "Шахед" влучив зовсім близько.

Юнак почув вибух, але залишився спокійним і навіть не здригнувся.

"Уже не бере", - сказав Кирило.

Його мати додала, що за три роки життя в Сумах вони звикли до вибухів.

"Ми 3 роки вже тут живемо. Ми вже звикли. Хоча ввечері я почала лякатись", - додала мати хлопця.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Сумах - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у результаті ракетного удару Росії по Сумах у неділю загинули 34 людини, зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Близько 40 постраждалих перебувають у лікарнях, з них 11 – у важкому стані. Попередньо встановлено, що використовувалася ракета з осколково-фугасною бойовою частиною, яка здетонувала при зіткненні з поверхнею.

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що за цей удар Росія неодмінно отримає відплату.

Трагедія сталася у Вербну неділю, 13 квітня. Внаслідок удару по Сумах загинула ціла родина Мартиненків. У Старосільському ліцеї підтвердили, що жертвами стали учень 6 класу Максим Мартиненко та його батьки.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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