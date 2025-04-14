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Трамп звинуватив Україну у початку війни та поставив дедлайн для Путіна - що відомо

Юрій Берендій
14 квітня 2025, 21:02
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Президент США зробив ряд суперечливих заяв щодо війни в Україні, винних у її початку та вкотре розкритикував адміністрацію екс-президента Байдена.
Трамп звинуватив Україну у початку війни та поставив дедлайн для Путіна - що відомо
Трамп звинуватив Україну у початку війни проти Росії та пригрозив Путіну / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп звинуватив Україну у початку війни з Росією
  • Президент США назвав винних у війні в Україні
  • Трамп встановив дедлайн для Путіна в питання закінчення війни

14 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп зробив низку суперечливих заяв щодо війни в Україні, поклавши відповідальність за її початок на свого попередника Джо Байдена та українського лідера Володимира Зеленського.

Главред зібрав головні заяви президента США Трампа щодо України.

відео дня

Україна "почала війну" з Росією

Президент США Дональд Трамп виступив із черговою критикою на адресу України, заявивши, що саме Київ нібито не мав провокувати Росію та "починати війну" проти країни, яка значно переважає її у військовій силі. Під час брифінгу в Білому домі Трамп наголосив, що нині Україна лише покладається на західну допомогу в озброєнні.

"Він (Зеленський – ред.) завжди прагне придбати ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто в двадцять разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети", — заявив Трамп.

Дивіться відео заяв Трампа:

Трамп звинуватив Україну у початку війни та поставив дедлайн для Путіна - що відомо
Фото: скріншот

Фактично Трамп повторив риторику, яку активно поширює російська пропаганда, перекладаючи провину за агресію на українську сторону. Хоча 24 лютого 2022 року саме російські ракети завдали масованих ударів по всій території України і саме війська РФ перетнули кордон в багатьох точках.

Трамп нагадав про "джавеліни"

Водночас він нагадав, що під час своєї каденції постачав Україні протитанкові комплекси Javelin. На його думку, саме завдяки цій зброї українські сили здобули свою першу перемогу, знищивши ворожі танки, що загрузли в багнюці.

"І вони (українські військові - ред.) знищили їх за допомогою "Джавелінів". У них є вислів, що Обама, в той час, Обама дав їм простирадла, а Трамп дав їм "Джавеліни". Але це те, чого ніколи не повинно було статися. Це справжня ганьба", - сказав Трамп.

Хто винен у війні Росії проти України - версія Трампа

Президент США Трамп наголосив, що винними у війні Росії проти України є російський диктатор та воєнний злочинець Путін, вже екс-президент США Байден та президент України Зеленський.

Трамп заявив, що Байден мав можливість зупинити війну, Зеленський також міг цьому завадити, а Путін узагалі не повинен був її розпочинати.

"Мільйони людей загинули через трьох людей. Я сказав би, трьох людей. Скажімо, Путін – номер один. Але, скажімо, Байден, який уявлення не мав, що, чорт забирай, він робить, номер два. І Зеленський. Все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це", - зазначив президент США.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі заяви Трампа / Інфографіка: Главред

Трамп прокоментував свої слова про те, що ракетний удар РФ по Сумах 13 квітня був "помилкою", заявивши, що справжньою помилкою було допустити сам факт війни.

За словами Трампа, конфлікту вдалося б уникнути, якби президент США Джо Байден, а також Володимир Зеленський були достатньо компетентними.

"А я не впевнений, що він (президент України Володимир Зеленський - ред.) компетентний. У нас була важка сесія з цим хлопцем. Він весь час просив ще і ще. Поки я був президентом, Путін навіть не говорив про війну, а щойно вибори були сфальсифіковані, а мене тут не було, почалася війна. Не можна було допустити, щоб ця війна сталася", – констатував він.

Про перемир'я між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на "дуже вигідні пропозиції" щодо припинення вогню між Україною та Росією.

"Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що ми добре просуваємося в цьому плані. Я думаю, що дуже скоро у нас будуть дуже хороші пропозиції", - заявив Трамп.

Дедлайн для Путіна

Колишній президент США Дональд Трамп стверджує, що начебто встановив термін для припинення вогню у війні проти України, адресований президенту РФ Володимиру Путіну. Під час брифінгу Трампа прямо запитали, чи поставив він такий дедлайн – політик відповів ствердно, однак конкретну дату або умови не уточнив.

Трамп звинуватив Україну у початку війни та поставив дедлайн для Путіна - що відомо
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"І ви подивіться на Путіна. Я не кажу, що хтось з них ангел. Але я скажу вам, що я пройшов чотири роки (першої каденції - ред.), і це (війна - ред.) навіть не було питанням. Він (російський диктатор та воєнний злочинець Путін - ред.) ніколи б не почав цього. І я казав йому: "Не роби цього. Ти не будеш цього робити". І це було для нього як зіниця ока, але не було жодного шансу, що він би це зробив", - сказав президент США.

Водночас Трамп поділився своїм баченням того, як президент Джо Байден, на його думку, міг би зупинити повномасштабну війну. За словами Трампа, достатньо було б знизити ціни на нафту. Він звинуватив попередню адміністрацію Білого дому в утриманні високих цін через обмеження на енергетичний видобуток.

Трамп звинуватив Україну у початку війни та поставив дедлайн для Путіна - що відомо
Як змінювались ціни на нафту / Інфографіка: Главред

"І що тепер робити? У нас тепер країна, яка втратила 25% своєї території, найкращі місця, мільйони людей загинуло… Це була війна Байдена, і я намагаюся її зупинити...", - додав він.

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