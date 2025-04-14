Без США Україна зазнаватиме багато втрат: Зеленський зробив важливу заяву

Для Києва немає іншого шляху, окрім як завершити війну справедливо.

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Без США Україна зазнаватиме багато втрат, зазначає Зеленський/ колаж: Главред, фото: скрін Суспільне, 22 окрема механізована бригада

Основні тези Зеленського:

Без США Україна буде зазнавати багато втрат – людських і територіальних

Водночас для Києва немає іншого шляху, окрім як завершити війну справедливо

Якщо Україна залишиться без американської підтримки, вона зазнаватиме багато втрат – людських і територіальних.

Без США важко буде швидко завершити війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі 60 minutes на американському каналі CBS.

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"Я думаю, що без США ми будемо нести багато втрат: людських і територіальних. Можуть бути такі втрати. Безумовно без США буде складно мати саме ту бажану ціль – якнайшвидше закінчити війну і мати справедливий мир. Без США більше втрат – це факт", – заявив український президент.

Глава Української держави зазначив, що він не хотів би розглядати такий сценарій, у якому Україні довелося б боротися з ворогом без підтримки США.

Проте він наголосив, що тим чи іншим шляхом Київ закінчить цю війну й зробить це справедливо щодо України.

"Немає іншого виходу і не може бути по-іншому", – додав Зеленський.

Про що ще говорив Зеленський в інтерв’ю на CBS

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський назвав кінцеву мету Путіна і зазначив, що може початися світова війна. У світі "не буде безпечного місця ні для кого", вважає президент.

Також раніше повідомлялося, що Зеленський запросив Трампа в Україну. Президент Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну до втілення свого "мирного плану".

Нагадаємо, Зеленський озвучив свій прогноз щодо того, як завершиться війна і чи будуть переговори. За словами президента, Україна не визнає окуповані території російськими.

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